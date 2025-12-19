Telemarketing, numeri brevi a 3 cifre certificati: la stretta di Agcom

Un ulteriore strumento di tutela contro il telemarketing illegale è rappresentato dal Registro pubblico delle opposizioni. Previsto da una legge del 2018, da luglio 2022 è possibile iscrivere gratuitamente sulla piattaforma telematica il proprio numero di cellulare vanificando i consensi alla pubblicità rilasciati. Il servizio punta a neutralizzare, a tempo indeterminato, sia le chiamate indesiderate da operatore umano come i call center sia quelle automatizzate tramite robocall.

Per approfondire: Call center e teleselling, maxi multa antitrust per sei società