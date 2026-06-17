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Medici di famiglia obbligo 6 ore settimanali in Case di comunità

Cronaca

Approvato dalle Regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia che prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle Case di Comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali, per 48 settimane annue

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I medici di medicina generale dovranno svolgere nelle Case di Comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali, per 48 settimane annue. E' stato infatti approvato dalle Regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia che, di fatto, sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal Pnrr per l'apertura delle Case di comunità, dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci.

La nota delle Regioni

L'atto di indirizzo prevede "l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle Case della Comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali, per 48 settimane annue. Questo intervento si somma in via residuale all'obbligo per i medici già a rapporto orario di coprire i turni notturni, festivi e del sabato, se richiesto dall'Azienda sanitaria". Saranno infatti le singole Aziende sanitarie a determinare il proprio fabbisogno e a distribuirlo in modo equo tra i medici, garantendo comunque una presenza minima di almeno un medico in ogni casa di comunità.

"Dopo le positive interlocuzioni con il Ministero della Salute, oggi proponiamo una soluzione di ragionevolezza scegliendo il canale della contrattazione per assicurare che il target Pnrr della missione 6 sia raggiunto pienamente e in collaborazione con tutti gli attori coinvolti", commenta Marco Alparone, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità. "Lo facciamo con senso di responsabilità verso i cittadini, che meritano di avere accesso a cure e servizi di prossimità. Approvando questo atto di indirizzo poniamo le condizioni affinché Sisac - la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati - e le organizzazioni sindacali sottoscrivano in tempi brevi un accordo atteso, che ha nei suoi contenuti tutti gli elementi che servono a garantire la piena operatività delle Case di Comunità".

 

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