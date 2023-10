Crodino dice addio a Crodo: la produzione viene spostata a Novi Ligure

L’analcolico biondo non fa più impazzire il mondo. A fine anno il Crodino lascerà Crodo, il paese della valle Antigorio (nel Verbano-Cusio-Ossola) a cui deve il nome e dove è stato inventato 58 anni fa, nel 1965. Ad annunciarlo è stato Jan Ankersen, senior VP South Europe di Royal Unibrew, la società danese che ha acquistato il sito produttivo ossolano nel 2017 ma non il brand Crodino, che fino a dicembre farà ancora parte del Campari Group. "Il contratto con Campari per la produzione di Crodino a Crodo scade a fine 2023 e non sarà rinnovato". Le due aziende avevano stipulato un accordo per mantenere una parte della produzione a Crodo, ma, prosegue Ankersen, "I volumi che ci vengono affidati sono ormai da alcuni anni molto bassi” assicurando, però, che non ci saranno esuberi o licenziamenti nello stabilimento di Crodo.