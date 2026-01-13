Email false sul presunto rinnovo urgente per sottrarre dati personali e alimentare furti d'identità. Come funziona la truffa della Tessera sanitaria. Il CCERT-AGID segnala un'ondata di campagne malevole: 73 in una sola settimana, con schemi sempre più credibili e diversificati

Sottrazione di dati al fine di creare false identità, raggiri e azioni criminali a danno della vittime, è questo lo schema fraudolento al centro di una nuova truffa particolarmente sofisticata che ha come protagonista la Tessera sanitaria.

Per evitare di cadere nella trappola è sufficiente ricordare una regola semplice: la Tessera sanitaria non si rinnova via email. Alla scadenza (sei anni), l'Agenzia delle Entrate invia automaticamente una nuova tessera all'indirizzo di residenza registrato in Anagrafe Tributaria. Nessun ente pubblico richiede dati personali tramite link ricevuti per posta elettronica o messaggi non sollecitati.

In Italia un'ondata di campagne malevole: 73 in una settimana

La truffa della Tessera sanitaria è solo una delle numerose operazione fraudolente rilevate in questo inizio 2026. Secondo il CERT-AGID - la struttura tecnica nazionale che supporta le pubbliche amministrazioni nella gestione della minacce informatiche - nell'ultima settimana sono state individuate 73 campagne malevole, articolate in 20 schemi diversi per rendere i messaggi più credibili e difficili da riconoscere. Il tema più ricorrente resta quello delle false multe, con comunicazioni che imitano PagoPA e spingono gli utenti a inserire dati personali e bancari.