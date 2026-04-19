False email dal ministero della Salute: "Sono tentativi di truffa"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

False email dal ministero della Salute chiedono dati personali: "Sono tentativi di truffa"

Cronaca
salute.gov.it

Nel testo della mail, l'utente è invitato a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all'aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico chiedendo anche l'inserimento di dati bancari. "Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali", fanno sapere dal ministero che ricorda come eventuali richieste possano essere fatte solo tramite i canali ufficiali

ascolta articolo

Attenzione ad eventuali email con mittente il ministero della Salute: potrebbero essere una truffa. A segnalare il pericolo è lo stesso ministero che ha pubblicato un alert sul suo sito: “Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l'iscrizione a servizi sanitari digitali. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali". 

La truffa

Nelle false email inviate dal ministero, l'utente è invitato a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all'aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili, incluso i dati bancari. 

Leggi anche

Truffa a invalida di 80 anni, sequestro da 200mila euro per 2 indagati

Usare solo canali istituzionali

Il ministero, nel mettere in allerta gli utenti sulla possibile truffa, ha ricordato che la Tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico sono gratuiti. Bisogna quindi diffidare di qualsiasi richiesta di dati personali e di pagamento che potrebbero essere utilizzati per scopi illeciti come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente. Inoltre, il ministero non invia email per richiedere l'inserimento di dati personali tramite moduli online ma usa solo canali istituzionali. "Si ricorda che eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali", afferma il dicastero, consigliando di "non cliccare sui link contenuti nelle email sospette; non fornire dati personali o sensibili; cancellare immediatamente il messaggio". Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.

Potrebbe interessarti

Dai call center alle scam cities: l’industria della truffa

Cronaca: Ultime notizie

False email dal ministero della Salute: "Sono tentativi di truffa"

Cronaca

Nel testo della mail, l'utente è invitato a cliccare su un link per procedere al rinnovo...

Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, sta bene

Cronaca

Il dispositivo è scattato quando il piccolo è stato lasciato nell'apposito spazio della Croce...

Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne

Cronaca

L'uomo è morto dopo essere stato ferito da colpi di pistola nella discoteca Divine club di...

Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio

Cronaca

Stando alle prime informazioni l'aggressione è avvenuta intorno alle 3,30 di notte nel parcheggio...

Omicidio Dino Carta a Foggia, indagini su un uomo morto nel 2023

Cronaca

Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con quattro colpi di pistola alle spalle la sera...

Cronaca: i più letti