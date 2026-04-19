False email dal ministero della Salute: "Sono tentativi di truffa"

Nel testo della mail, l'utente è invitato a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all'aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico chiedendo anche l'inserimento di dati bancari. "Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali", fanno sapere dal ministero che ricorda come eventuali richieste possano essere fatte solo tramite i canali ufficiali

Attenzione ad eventuali email con mittente il ministero della Salute: potrebbero essere una truffa. A segnalare il pericolo è lo stesso ministero che ha pubblicato un alert sul suo sito : “Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l'iscrizione a servizi sanitari digitali. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali".

Nelle false email inviate dal ministero, l'utente è invitato a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all'aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili, incluso i dati bancari.

Usare solo canali istituzionali

Il ministero, nel mettere in allerta gli utenti sulla possibile truffa, ha ricordato che la Tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico sono gratuiti. Bisogna quindi diffidare di qualsiasi richiesta di dati personali e di pagamento che potrebbero essere utilizzati per scopi illeciti come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente. Inoltre, il ministero non invia email per richiedere l'inserimento di dati personali tramite moduli online ma usa solo canali istituzionali. "Si ricorda che eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali", afferma il dicastero, consigliando di "non cliccare sui link contenuti nelle email sospette; non fornire dati personali o sensibili; cancellare immediatamente il messaggio". Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.