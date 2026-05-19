Una tragedia improvvisa, consumata in un luogo familiare e apparentemente più sicuro: il cortile dell'abitazione di famiglia. A Bollegno, alle porte di Ivrea, nel Torinese, una bambina di due anni è stata investita dall'auto guidata dal padre, in via del Castello, nel centro del paese. Nonostante la corsa dei genitori verso l'ospedale d'Ivrea, la bambina è arrivata già priva di vita.

La dinamica dell'incidente

È successo questa mattina quando il padre avrebbe dovuto accompagnare la bambina all'asilo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava effettuando una manovra all'interno del cortile quando ha travolto la figlia. Nell'abitazione sono in corso i rilievi da parte della polizia. I genitori avrebbero spiegato di aver scelto di trasportare personalmente la bambina in ospedale, senza attendere un'ambulanza, nel tentativo di ridurre al minimo i tempi di arrivo al pronto soccorso.