Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti e un ferito

È accaduto nella notte in via Zanotti Bianco a Catanzaro. La donna, 46 anni, e due bambini, rispettivamente 4 mesi e 4 anni, sono morti sul colpo. Mentre la terza figlia, 6 anni, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese. Si indaga sulla vicenda

Una donna di 46 anni si è gettata dal terzo piano di un palazzo tenendo in braccio i suoi tre figli. È accaduto nella notte in via Umberto Zanotti Bianco a Catanzaro, in un quartiere dell'immediata periferia. Oltre alla madre sono morti due bambini, rispettivamente 4 mesi e 4 anni, mentre la terza figlia, 6 anni, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, la donna avrebbe sofferto di lievi disturbi psichici. Sul posto sono intervenuti la polizia, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia" e la pm di turno Graziella Viscomi, che coordina le indagini.