Lancia moglie da balcone e si suicida, segni di strangolamento su lei

Il racconto della vicina

Gli accertamenti sono stati eseguiti nei laboratori dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari e i risultati aiuterebbero a definire gli ultimi minuti di vita della 54enne. Secondo quanto ricostruito finora, i due che si stavano separando, avrebbero avuto un'accesa discussione seguita da una richiesta di aiuto da parte della 54enne che è poi volata giù dal quinto piano. A spingerla, con ogni probabilità, sarebbe stato il marito. A riferirlo ai carabinieri è stata una vicina di casa la quale avrebbe raccontato che la coppia già da un paio di mesi non conviveva più nell'appartamento in cui aveva trascorso gran parte del matrimonio, e che i figli erano lontani dalla mamma e dal papà: uno vive a Trani e l'altro all'estero.