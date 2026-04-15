Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un uomo ha ucciso la moglie facendola cadere dal balcone e poi si è tolto la vita lanciandosi a sua volta nel vuoto. Entrambi sono morti nell’impatto dopo un volo di circa tre metri. I carabinieri indagano per omicidio-suicidio: la donna aveva 54 anni, l’uomo 61. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile: avevano due figli, uno vive in Svizzera, l'altro a Trani.