Femminicidio-suicidio a Bisceglie, uomo lancia moglie dal balcone e poi si butta: mortiCronaca
IA dare l’allarme è stata una vicina che ha sentito la donna, Patrizia Lamanuzzi di 54 anni, urlare prima di vederla precipitare nel vuoto, seguita poco dopo dal marito, Luigi Gentile di 61. I corpi sono stati rinvenuti sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano
Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un uomo ha ucciso la moglie facendola cadere dal balcone e poi si è tolto la vita lanciandosi a sua volta nel vuoto. Entrambi sono morti nell’impatto dopo un volo di circa tre metri. I carabinieri indagano per omicidio-suicidio: la donna aveva 54 anni, l’uomo 61. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile: avevano due figli, uno vive in Svizzera, l'altro a Trani.
Le indagini
I corpi senza vita sono stati trovati sulla rampa del garage della loro abitazione a Bisceglie, in via Vittorio Veneto. Secondo le indagini dei militari, l'ipotesi "verosimile" è che lui abbia lanciato dal quinto piano la moglie e poi si sia suicidato lanciandosi a sua volta nel vuoto. In base a quanto accertato dagli investigatori, i due si stavano separando.