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Quirinale, Mattarella riceve i vertici di Sky Italia

Cronaca

Il presidente della Repubblica ha incontrato l'Amministratore Delegato Andrea Duilio, l'Executive Vice President Sport, News and Entertainment Giuseppe De Bellis e il Direttore di Sky TG24 Fabio Vitale

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i vertici di Sky Italia, l’Amministratore Delegato (CEO) Andrea Duilio, l’Executive Vice President Sport, News and Entertainment Giuseppe De Bellis e il Direttore di Sky TG24 Fabio Vitale.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stringe la mano al Direttore di Sky TG24 Fabio Vitale
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stringe la mano al Direttore di Sky TG24 Fabio Vitale

"Indipendenza dell'informazione è investimento per il futuro"

“L’indipendenza dell’informazione è un investimento per il futuro”, ha detto il Capo dello Stato nel corso dell’incontro, durante il quale Duilio ha rimarcato il forte carattere di “italianità” dell’azienda, l’attenzione alla comunicazione social e web soprattutto in funzione della diffusione delle informazioni per i giovani. Attenzione, sottolineata dal Presidente della Repubblica, anche in chiave di contrasto al fenomeno delle cosiddette fake news.

Un momento dell'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i vertici di Sky Italia
Un momento dell'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i vertici di Sky Italia

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