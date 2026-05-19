Quirinale, Mattarella riceve i vertici di Sky Italia

Il presidente della Repubblica ha incontrato l'Amministratore Delegato Andrea Duilio, l'Executive Vice President Sport, News and Entertainment Giuseppe De Bellis e il Direttore di Sky TG24 Fabio Vitale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i vertici di Sky Italia, l’Amministratore Delegato (CEO) Andrea Duilio, l’Executive Vice President Sport, News and Entertainment Giuseppe De Bellis e il Direttore di Sky TG24 Fabio Vitale.

"Indipendenza dell'informazione è investimento per il futuro"

“L’indipendenza dell’informazione è un investimento per il futuro”, ha detto il Capo dello Stato nel corso dell’incontro, durante il quale Duilio ha rimarcato il forte carattere di “italianità” dell’azienda, l’attenzione alla comunicazione social e web soprattutto in funzione della diffusione delle informazioni per i giovani. Attenzione, sottolineata dal Presidente della Repubblica, anche in chiave di contrasto al fenomeno delle cosiddette fake news.