Università, Italia tra i paesi con le tasse più alte d’Europa

La ricerca

Secondo la ricerca, infatti , uno studente italiano arriva a pagare in media fino a mille euro all'anno per gli atenei pubblici. Un prezzo alto rispetto al resto dell’Europa. In Germania in cui non ci sono tasse universitarie, ma solo contributi semestrali tra 100 e 350 euro, trasporti pubblici inclusi. In Francia, secondo il report, le tasse vanno da 170 per una laurea triennale a 380 euro per un dottorato. In Spagna, i costi variano molto, con una triennale che può costare tra 150 e 3.500 euro all'anno e un master tra 300 e 3.500 euro, a seconda dei crediti. In Svezia, Danimarca e Finlandia, laurea e master sono gratuiti. Nel Regno Unito, le tasse possono arrivare fino a 9.250 sterline in Inghilterra, mentre in Scozia gli studi universitari sono gratuiti per gli

studenti locali. Nei Paesi Bassi, infine, le tasse vanno da 700 a 2.100 euro all'anno.