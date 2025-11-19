Maltempo Campania, allagamenti e auto intrappolate dall'acqua

Auto bloccate dall'acqua nel Napoletano e persone salvate dai carabinieri. È accaduto nella serata di martedì 18 novembre a Villaricca, dove alcune pattuglie della compagnia di Marano di Napoli sono intervenute a via Roma nel cosiddetto Ponte di Surriento su segnalazione della centrale operativa. Diverse persone erano rimaste intrappolate nelle vetture per l'allagamento della rete stradale legato alle forti piogge. L'acqua aveva raggiunto il metro e 60 nei punti più profondi e ha coperto le auto fino al tetto. I militari dell'Arma hanno salvato 6 persone tra cui 2 anziani, due minorenni e una donna incinta tirate fuori dalle auto rimaste in panne. Le strade limitrofe sono state chiuse. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale del 118.