Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo Campania, allagamenti e auto intrappolate dall'acqua in provincia di Napoli

Cronaca

È accaduto nella serata di martedì 18 novembre a Villaricca dove diversi automobilisti erano rimasti bloccati. In 6 sono stati tratti in salvo

ascolta articolo

Auto bloccate dall'acqua nel Napoletano e persone salvate dai carabinieri. È accaduto nella serata di martedì 18 novembre a Villaricca, dove alcune pattuglie della compagnia di Marano di Napoli sono intervenute a via Roma nel cosiddetto Ponte di Surriento su segnalazione della centrale operativa. Diverse persone erano rimaste intrappolate nelle vetture per l'allagamento della rete stradale legato alle forti piogge. L'acqua aveva raggiunto il metro e 60 nei punti più profondi e ha coperto le auto fino al tetto. I militari dell'Arma hanno salvato 6 persone tra cui 2 anziani, due minorenni e una donna incinta tirate fuori dalle auto rimaste in panne. Le strade limitrofe sono state chiuse. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale del 118.

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo Campania, allagamenti e auto intrappolate dall'acqua

Cronaca

È accaduto nella serata di martedì 18 novembre a Villaricca dove diversi automobilisti erano...

Bimbo 8 anni trovato morto in casa, corpo madre in mare: cosa sappiamo

Cronaca

La donna, originaria della provincia di Reggio Calabria, aveva 35 anni e viveva insieme al figlio...

Telefono Amico chiede supporto : "2,3 mln di chiamate in 10 anni"

Cronaca

L’associazione chiede il sostegno delle istituzioni per garantire la formazione dei volontari e...

Operazione Broken Wall, scoperta frode da 90mln di euro: sei misure

Cronaca

Due custodie in carcere e quattro obblighi di dimora in un'operazione della guardia di Finanza e...

Prostituzione, tratta di esseri umani e sfruttamento: 21 arresti

Cronaca

Operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità romene. La quasi totalità dei...

Cronaca: i più letti