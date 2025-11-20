Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Neve in Trentino-Alto Adige sopra i 1300 metri

Cronaca

In Trentino-Alto Adige la prima nevicata della stagione ha imbiancato il paesaggio a partire dai 700 metri d’altitudine. Al di sopra di 1.300 metri sono attesi tra 5 e 10 centimetri di neve fresca. La nevicata ha interessato anche un tratto dell’A22 tra Vipiteno ed il Brennero.

Prossimi video

Neve in Trentino-Alto Adige sopra i 1300 metri

Cronaca

Sfida Anita, il progetto di Fondazione Cariplo per i bimbi 0-6 anni

Cronaca

Medicina, primo appello per gli iscritti al semestre aperto

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 20 novembre, edizione delle 13

Cronaca

Ex Ilva Taranto, operai occupano fabbrica e bloccano strade

Cronaca

Terza notte di protesta degli operai di Eurallumina

Cronaca