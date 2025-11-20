Neve in Trentino-Alto Adige sopra i 1300 metri

In Trentino-Alto Adige la prima nevicata della stagione ha imbiancato il paesaggio a partire dai 700 metri d’altitudine. Al di sopra di 1.300 metri sono attesi tra 5 e 10 centimetri di neve fresca. La nevicata ha interessato anche un tratto dell’A22 tra Vipiteno ed il Brennero.
