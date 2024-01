Morte Giovanna Pedretti, Selvaggia Lucarelli lascia il social X

Selvaggia Lucarelli lascia X. Con un post l'opinionista ha annunciato la sospensione dell'attività sul social per gli attacchi ricevuti dopo il giallo sulla morte di Giovanna Pedretti , la 52enne titolare di una pizzeria a Sant'Angelo Lodigiano trovata senza vita domenica sera nel fiume Lambro. Nelle ore successive alla tragedia Lucarelli è stata bersaglio di critiche e minacce di morte degli hater, indirizzate a lei e al suo compagno, il food blooger Lorenzo Biagiarelli, che in passato aveva messo in dubbio l'autenticità della recensione omofoba sulla pizzeria "Le Vignole" condivisa da Pedretti.

Lucarelli: "Social usati per scaricare le colpe"

Nel post di "arrivederci" al profilo X, dove conta oltre 1,2 milioni di follower, Selvaggia Lucarelli critica diverse testate giornalistiche e si domanda perché "una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque". Poi aggiunge: "Si preferisce scaricare le colpe più genericamente sui social brutti e cattivi, social che alla fine sono il perfetto capro espiatorio del giornalismo". Lucarelli ha ripostato su Instagram, che ha detto di voler continuare a usare, alcuni degli attacchi ricevuti: "So dove abiti, guardati le spalle perché hai le ore contate. Ti accoltello quando meno te lo aspetti. Non è uno scherzo". "Ovviamente nel caso dovesse succedere qualcosa (non a me, ripeto, io sono forte) diamo la colpa ai social, non ai giornali. Volevo rasserenare il direttore di Repubblica, Salvini etc... Naturalmente io sono navigata e mi prendo tutto, spero lo sia altrettanto l'altra persona. Tra l'altro non ho ben capito. Oggi Repubblica scrive che io e Lorenzo ogni giorno brindiamo decidendo chi sput****re. Abbiamo una rubrica insieme? Lavoriamo insieme? Bah. Però avanti così. Funziona!", ha scritto ancora.