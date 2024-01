Giovanna Pedretti, la procura indaga per istigazione al suicidio

Una “gogna social” contro cui si scaglia un intero paese e un lutto che sembra ancora difficile da superare. A Sant’Angelo Lodigiano tutti i cittadini si scagliano contro i giornalisti, ritenuti tra i colpevoli di quanto accaduto a Giovanna Pedretti: la titolare della pizzeria “Le Vignole” è passata in pochi giorni dalle lodi, per la risposta alla recensione contro gay e disabili , alla gogna per un possibile tentativo di raggiro, fino alla morte. La procura, che ha aperto un fascicolo contro ignoti, indaga per istigazione al suicidio, e punta ad appurare chi sia stato l’effettivo autore della recensione, per eliminare ogni possibile mistero.

Le indagini

Dopo il clamore suscitato dalla recensione, la Procura aveva deciso di ascoltare la donna, come “persona informata sui fatti”, per capire se ci fosse la possibilità che quanto accaduto potesse prefigurarsi come reato di istigazione all'odio. Si era subito appurato come effettivamente la coppia non avesse problemi economici: il piccolo locale da 13 tavoli non aveva bisogno di pubblicità, visto che era sempre pieno. Per quanto riguarda il veicolo con il quale la donna sarebbe arrivata nei pressi del fiume Lambro, il procuratore della Repubblica di Lodi Maurizio Romanelli ha deciso di non dissequestrare la Panda, a bordo della quale Pedretti sarebbe arrivata sola: su quel veicolo, trovato pieno di sangue, sono in corso indagini approfondite dei carabinieri del Comando provinciale di Lodi. Si cerca anche di capire chi sia stato l'effettivo autore della recensione: decisivo sarà il contributo di Google, che permetterà di capire dispositivo e autore. Tra i dubbi che la Procura dovrà risolvere ci sono l’assenza di biglietti di addio o mail che lasciassero intuire la volontà della donna, visto che non sono state trovate all'interno della cronologia ricerche sui metodi o modi per togliersi la vita.