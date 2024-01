Giovanna Pedretti, proseguono indagini sulla morte della ristoratrice

La donna, trovata morta sulle rive del Lambro, nei giorni scorsi era stata al centro delle cronache per la sua risposta a una recensione di un cliente che si diceva scontento per aver mangiato accanto ad alcune persone gay e a un ragazzo disabile. Un commento la cui veridicità era però poi stata messa in dubbio, scatenando diverse critiche. La procura ha disposto l’autopsia e un esame tossicologico: l’ipotesi è che la 59enne si sia tolta la vita. Dai primi accertamenti non sono emersi problemi di natura economica

"Fatico ancora a credere", dicono i cittadini di Sant’Angelo Lodigiano. "Era una bravissima persona" sottolineano le persone riunite al bar del centro. "In un paese piccolo come questo una notizia del genere lascia proprio sconcertati". L’ipotesi del suicidio, al momento la più probabile, lascia tutti sorpresi: "È vero che il fratello è morto allo stesso modo, ma per la Giovanna il suicidio non si poteva proprio ipotizzare". Incredulità anche di fronte all’ipotesi che la recensione omofoba e contro i disabili che aveva fatto balzare all’onore delle cronache la ristoratrice fosse finta. "Pubblicata per farsi pubblicità? Ma Giovanna e il marito sono persone educatissime", dice una signora. "La gente è solo cattiva", aggiunge un’amica.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera , dalle prime indagini non sarebbero emersi problemi di tipo economico, come confermato anche dal vicesindaco di Sant'Angelo Lodigiano: "Non doveva lavorare di più Giovanna Pedretti, il suo ristorante era, infatti, sempre pieno. Anzi: avrebbe voluto respirare un po' di più dato che non riusciva nemmeno a trovare dipendenti che la potessero aiutare. Trovo, dunque, incredibile ipotizzare che possa avere inventato quella recensione. Tutti amavano la sua pasta fatta in casa e i suoi sughi che definire eccellenti è poco. E Giovanna amava arrivare nella sala da pranzo a salutare, a coccolare i suoi clienti. Il suo mondo era proprio il ristorante, dove stava dalla mattina alla sera. Oltre 10 anni fa si era ucciso anche il fratello".

La recensione

La titolare della pizzeria "Le Vignole" nei giorni scorsi aveva risposto a una recensione sul suo ristorante di un cliente che si lamentava per avere mangiato accanto a un tavolo con una coppia omosessuale e un ragazzino disabile: "Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay. Non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e il ragazzo in carrozzina mangiava con difficoltà. Mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo , ma non andrò più". Pedretti, nel cui locale si svolgono iniziative di solidarietà come la pizza sospesa per i disabili, aveva replicato: "Il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai nostri ospiti sono l'educazione e il rispetto verso ognuno. Le sue parole di disprezzo verso ospiti che non mi sembra vi abbiano importunato mi sembrano una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole. A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto... credo che il nostro locale non faccia per lei. Non selezioniamo i nostri clienti in base all'orientamento sessuale e men che meno la disabilità. Le chiedo gentilmente di non tornare da noi a meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati". La recensione era della scorsa estate ed era stata poi cancellata, aveva spiegato Giovanna, che però ne aveva fatto uno screenshot.

I dubbi sulla recensione

Un elemento questo del post cancellato che ha però destato sospetti di non veridicità della recensione in alcuni utenti dei social. Fra questi lo chef Lorenzo Biagiarelli, che sui suoi social ha scritto: "Il font della recensione, come quello della risposta, è diverso da quello usato da Google. Guardate la forma della ‘a’ di proprietario e quella di apprezziamo. Sono diversi pure l’interlinea e la spaziatura. Le scritte di Google (‘risposta del proprietario’, ‘6 recensioni’, gli stessi loghi) sono sgranati mentre il corpo del testo è perfettamente a fuoco". Osservazioni riprese poi dalla sua compagna Selvaggia Lucarelli che ha lanciato l'ipotesi di "un grossolano fotomontaggio" e di "un'operazione di marketing spacciata per eroica difesa di gay e disabili". Sul web è quindi iniziata a circolare l'idea del falso, e Pedretti intervistata aveva detto: "Non vorrei essere caduta in una trappola" spiegando di "non avere una risposta".