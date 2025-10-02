Enrica Bonaccorti sul tumore: "Una tegola in testa"

In un’intervista rilasciata al TG1, la conduttrice e attrice italiana ha raccontato: “Mi sono come congelata, non ho provato né paura né tristezza, ma solo l’assenza come un lungo letargo a occhi aperti”

Nei giorni scorsi Enrica Bonaccorti ha annunciato di avere un tumore al pancreas. A distanza di poco tempo, la conduttrice e attrice si è raccontata in un’intervista: “Mi sono come congelata, non ho provato né paura né tristezza, ma solo l’assenza come un lungo letargo a occhi aperti”. L’attrice ha aggiunto: “La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa, non solo il pubblico, ma anche tanti amici". Enrica Bonaccorti ha proseguito: “Non sono disperata, ma non ho neanche tante speranze, ma non sono disperata. Le cure che faccio sono pesanti, ma sto reagendo molto bene”.

La conduttrice ha rivolto un pensiero a Eleonora Giorgi: “L’organo colpito è lo stesso di Eleonora, quindi è una situazione difficile oggettivamente. Aveva un spirito, una forza, io non credo che sarò mai così”. Infine, l’attrice ha mandato un messaggio alle persone nella stessa situazione: “Certo, abbiamo avuto una tegola in testa, ma dobbiamo affrontarla con serenità facendo leva sugli affetti familiari”.