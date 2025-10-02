Enrica Bonaccorti sul tumore: "Una tegola in testa"

In un’intervista rilasciata al TG1, la conduttrice e attrice italiana ha raccontato: “Mi sono come congelata, non ho provato né paura né tristezza, ma solo l’assenza come un lungo letargo a occhi aperti”
Intervistata dal TG1, Enrica Bonaccorti ha parlato del tumore al pancreas dopo l'annuncio condiviso sul suo profilo Instagram. La conduttrice televisiva ha raccontato: “Certo, abbiamo avuto una tegola in testa, ma dobbiamo affrontarla con serenità facendo leva sugli affetti familiari”.
enrica bonaccorti sulla malattia: “abbiamo avuto una tegola in testa, ma dobbiamo affrontarla”
Nei giorni scorsi Enrica Bonaccorti ha annunciato di avere un tumore al pancreas. A distanza di poco tempo, la conduttrice e attrice si è raccontata in un’intervista: “Mi sono come congelata, non ho provato né paura né tristezza, ma solo l’assenza come un lungo letargo a occhi aperti”. L’attrice ha aggiunto: “La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa, non solo il pubblico, ma anche tanti amici". Enrica Bonaccorti ha proseguito: “Non sono disperata, ma non ho neanche tante speranze, ma non sono disperata. Le cure che faccio sono pesanti, ma sto reagendo molto bene”.
La conduttrice ha rivolto un pensiero a Eleonora Giorgi: “L’organo colpito è lo stesso di Eleonora, quindi è una situazione difficile oggettivamente. Aveva un spirito, una forza, io non credo che sarò mai così”. Infine, l’attrice ha mandato un messaggio alle persone nella stessa situazione: “Certo, abbiamo avuto una tegola in testa, ma dobbiamo affrontarla con serenità facendo leva sugli affetti familiari”.
Approfondimento
Enrica Bonaccorti annuncia di avere un tumore
Pochi giorni fa Enrica Bonaccorti aveva scritto su Instagram: “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”.
Infine, la conduttrice aveva concluso: “E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”.
Approfondimento
Enrica Bonaccorti racconta la malattia: operazione a cuore aperto
Dal successo sul piccolo schermo ai ruoli nelle pellicole di grandi nomi del cinema passando per programmi radiofonici, spettacoli teatrali e libri, Enrica Bonaccorti vanta una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo italiano. Ricordiamo anche il ruolo di autrice per i brani La lontananza e Amara terra mia di Domenico Modugno.