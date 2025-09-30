Enrica Bonaccorti annuncia di avere un tumore

La famosa conduttrice televisiva e attrice italiana, 75 anni, rivela sul suo profilo di Instagram di essere malata. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è”. Prosegue: “Siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”
Enrica Bonaccorti ha annunciato sui social network di avere un tumore.
La famosa conduttrice televisiva e attrice italiana, 75 anni, ha rivelato nelle scorse ore sul suo profilo di Instagram di essere malata.
Sul suo account ufficiale del sopracitato social network ha pubblicato uno scatto che la ritrae su una sedia a rotelle, in un ambiente ospedaliero, scrivendo un lungo messaggio come didascalia a corredo dell’immagine (post che potete guardare in fondo a questo articolo).
“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è…”, premette Bonaccorti. “Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”, conclude la conduttrice e attrice.
L’annuncio ha fatto il giro dei social
Un sorriso davanti all’obiettivo, seduta su una sedia a rotelle. Con questa immagine pubblicata su Instagram, Enrica Bonaccorti ha rivelato di avere un tumore.
Lo scatto, accompagnato da un lungo messaggio personale, ha immediatamente fatto il giro dei social e delle testate online, diventando virale nel giro di poche ore.
Il messaggio ai follower è significativo: la star della televisione italiana ha scelto di rompere il silenzio con parole profonde e intime.
Approfondimento
Enrica Bonaccorti racconta la malattia: operazione a cuore aperto
Il riferimento a Eleonora Giorgi
Nel suo racconto, Enrica Bonaccorti ha voluto citare Eleonora Giorgi, facendo riferimento al coraggio con cui l’attrice ha affrontato la propria malattia.
Un pensiero che rivela la difficoltà di trovare le parole in un momento così delicato, ma anche la forza di confidarsi con il pubblico dopo mesi di silenzio.
Approfondimento
Eleonora Giorgi, i ricordi social da Carlo Verdone a Simona Ventura
Una nuova forza
Dopo quattro mesi vissuti lontano da amici, colleghi e spettatori, la conduttrice ha confessato di sentirsi “più forte” proprio grazie alla decisione di condividere la notizia.
Un gesto che, come sottolineato nelle sue stesse parole, rappresenta l’inizio di un percorso complesso ma affrontato ora con rinnovata determinazione.
Di seguito trovate il post condiviso da Enrica Bonaccorti nelle scorse ore sul proprio profilo di Instagram.