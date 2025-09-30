Enrica Bonaccorti annuncia di avere un tumore

La famosa conduttrice televisiva e attrice italiana, 75 anni, rivela sul suo profilo di Instagram di essere malata. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è”. Prosegue: “Siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”

Enrica Bonaccorti ha annunciato sui social network di avere un tumore.



La famosa conduttrice televisiva e attrice italiana, 75 anni, ha rivelato nelle scorse ore sul suo profilo di Instagram di essere malata.



Sul suo account ufficiale del sopracitato social network ha pubblicato uno scatto che la ritrae su una sedia a rotelle, in un ambiente ospedaliero, scrivendo un lungo messaggio come didascalia a corredo dell’immagine (post che potete guardare in fondo a questo articolo).



“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è…”, premette Bonaccorti. “Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”, conclude la conduttrice e attrice.