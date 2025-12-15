Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: "Non ho tante speranze"

"Tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nelle cure", ha detto la conduttrice, ospite di Verissimo insieme alla figlia

Enrica Bonaccorti, affetta da tumore al pancreas, è stata ospite di Verissimo insieme alla figlia Verdiana. E, a Silvia Toffanin, ha raccontato la sua lotta contro il cancro.

Enrica Bonaccorti sul tumore al pancreas di cui è affetta

"Non ho tantissime speranze ma non sono disperata", ha dichiarato Enrica Bonaccorti, a proposito del suo tumore. Fra meno di un mese, la conduttrice 76enne scoprirà cosa ha funzionato delle cure e cosa no. La chemioterapia, infatti, non ha avuto gli effetti sperati, motivo per cui i medici hanno deciso di sottoporla a numerose sedute di radioterapia. Bonaccorti spiega: "Ora mi sento abbastanza bene, sono solo abbastanza debole. Tra meno di un mese sapremo se dovrò fare ancora chemio, se dovrò fare altro o se non dovrò fare niente". Con la malattia, per lei è arrivata l'esigenza - mai avvertita prima - di tracciare il bilancio della sua vita. E una consapevolezza: senza il sostegno della figlia Verdiana, di fronte a quella diagnosi, sarebbe crollata. Ed è proprio Verdiana, a dire: "Questa la vinciamo. Non c'è alternativa, non esiste. Finché io sto accanto a te, non ti tocca nessuno". Verdiana, che è figlia unica, ha dovuto prendere decisioni da sola. Tuttavia, attorno a lei, ha una rete di amiche che sono la sua famiglia allargata. "Mamma si è chiusa nel silenzio per mesi dopo la diagnosi. Le amiche chiamavano me per capire se fosse successo qualcosa, se ci fosse stato uno sgarbo", ha raccontato.