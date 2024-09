Minecraft, tutto sul film da 150 milioni di $ ispirato al videogame

Una nuova pellicola basata sul videogioco cult è in arrivo, per la gioia dei fan della saga videoludica. Preparate i picconi, perché A Minecraft Movie è il prossimo grande adattamento di un videogioco a Hollywood. Warner Bros. sta portando sul grande schermo il celebre titolo sandbox di Mojang Studios (riconosciuto come uno dei migliori giochi open world mai realizzati). Arriverà nelle sale nel 2025. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere

Una nuova pellicola basata sul videogame cult Minecraft è in arrivo, per la gioia dei fan della saga videoludica. Preparate i picconi, perché A Minecraft Movie (questo è il titolo originale) è il prossimo grande adattamento di un videogioco a Hollywood.

Warner Bros. sta portando sul grande schermo il celebre titolo sandbox di Mojang Studios (riconosciuto come uno dei migliori giochi open world mai realizzati). Arriverà nelle sale nel 2025 per stupire tutti, dato che parliamo di qualcosa per cui lo studio non si sta certo risparmiando (e per cui, anche, non sta certo risparmiando): A Minecraft Movie ha iniziato con un budget preliminare di ben 150 milioni di dollari e un cast stellare che include nomi del calibro di Jason Momoa e Jack Black.

Hollywood sta puntando molto su Minecraft, non preoccupandosi oltremodo di investire in quello che potrebbe essere uno dei migliori film basati su un videogioco mai realizzati nella storia del grande schermo (eh già, questo è quello che molti credono).

Il videogame Minecraft ha venduto oltre 300 milioni di copie in tutto il mondo, è amato da milioni di persone e, non da ultimo, è una “tela” perfetta per la creatività. Si tratta infatti di un gioco in cui ciascun gamer può creare la propria personale (e unica) storia.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sull’attesissimo film di Minecraft.

