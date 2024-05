15 anni di Minecraft, arriva in Italia il manga dedicato al videogioco

Disponibile per la prima volta in Italia dal prossimo novembre, il manga è scritto e disegnato da Kazuyoshi Seto ed è stato serializzato da Shogakukan a partire dal 2020 sulla rivista “CoroCoro Comic"

La nuova serie manga

Scritta e disegnata da Kazuyoshi Seto, è stata realizzata in Giappone da Shogakukan a partire dal 2020 sulla rivista per bambini “CoroCoro Comic”.



Questa nuova serie manga, totalmente inedita per il pubblico italiano ed espressamente pensata per i più giovani punta su elementi innovativi: combattimenti contro creature pericolose e la scoperta di misteriosi segreti, infatti, i protagonisti intraprendono un viaggio che rispecchia l’essenza stessa del gioco. Minecraft, forte di una comunità di milioni di utenti attivi mensilmente e di 15 anni di storia, continua a ispirare e stimolare la creatività su tutti i livelli. La serie manga targata Star Comics offre ai fan di tutte le età un modo diverso per vivere ed esplorare il loro videogioco preferito, per un'esperienza visiva davvero unica. Disponibile in Italia da novembre 2024, il manga, dopo il numero di dicembre, avrà una periodicità bimestrale.