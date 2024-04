L'autore della trilogia della vendetta sarà coinvolto nel nuovo progetto seriale in qualità di produttore e non di regista. Il prodotto, che arriva poco dopo il ventesimo anniversario dell'uscita del film che ha trionfato a Cannes, è targato Lionsgate Television

Park Chan-wook è entusiasta di tornare a immergersi nell'universo di Oldboy, il film che più ha contribuito alla sua notorietà internazionale e che lo scorso anno ha celebrato i venti anni dalla sua uscita con uno speciale ritorno nelle sale con una versione restaurata. L'autore sudcorano ha fatto sapere di essere impegnato con il suo partner di produzione Syd Lim sulla serie che è, di fatto, un adattamento del film Oldboy, a sua volta liberamente basato sull'omonimo manga di Garon Tsuchiya e Nobuaki Minegishi . Il regista della cosiddetta “trilogia della vendetta”, che oltre a Oldboy comprende Mr. Vendetta (2002) e Lady Vendetta (2005), ha detto di condividere la stessa visione creativa di Lionsgate Television, studio che “rappresenta una narrazione audace, originale e rischiosa”. Parimenti, da Lionsgate sono entusiasti all'idea di portare sul piccolo schermo un film così acclamato, una pellicola che suscitò l'ammirazione di Quentin Tarantino che pure si è misurato con successo nello stesso genere. Scott Herbst, che sta supervisionando lo sviluppo della serie per Lionsgate Television ha garantito che il nuovo prodotto conserverà il potere iconico delle scene del film , specie in quelle di combattimento dallo stile viscerale.

Oldboy, capolavoro del cinema asiatico

La serie su Oldboy dovrebbe poter sviluppare la storia del film in maniera più estesa, un'operazione differente dai precedenti adattamenti, Zinda di Sanjay Gutpta in lingua hindi e Oldboy di Spike Lee del 2013 con Josh Brolin ed Elizabeth Olsen.

Oldboy, che ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria del Festival di Cannes 2004, edizione che vide presidente della Giuria Tarantino, ha avuto il merito di sottoporre all'attenzione internazionale la cinematografia sudcoreana che avrebbe condotto in tempi più recenti a successi globali come Parasite (2019) e Squid Game (2021).

Il film, un revenge movie dalla struttura intrigante, tratta molti temi oltre a quello della vendetta, su tutti quello della sopraffazione tra esseri umani.

La storia, che ha il pregio di essere trattata attraverso inquadrature sempre sorprendenti, crude ma eleganti, racconta la vicenda di Oh Dae-su, l'attore Choi Min-sik, che viene rapito apparentemente senza motivo e rilasciato quindici anni dopo senza una spiegazione. La sua ricerca dei rapitori lo condurrà a esiti inaspettati.