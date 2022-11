Minecraft e Burberry insieme per un Dlc e una capsule collection

Gli appassionati del celebre videogioco possono cimentarsi con l’update denominato “Burberry: Freedom to Go Beyond”. Il nuovo aggiornamento, è stato segnalato, “riflette l'apprezzamento di Burberry e Minecraft per la meraviglia della natura”. Inoltre, una capsule collection a tema sarà disponibile in edizione limitata

Il Dlc gratuito all’interno del gioco

L’update di Minecraft, denominato “Burberry: Freedom to Go Beyond” consentirà agli appassionati del videogioco di vestire i panni di un esploratore contemporaneo che ha l’obiettivo di riportare l'armonia nei quattro regni ispirati agli elementi fondamentali. Il nuovo aggiornamento, segnala Mojang Studio, “riflette l'apprezzamento di Burberry e Minecraft per la meraviglia della natura”. Nell’ambito del gioco, ci si potrà avventurare in una versione alternativa di Londra, conquistata da un'entità malevola chiamata “Nexus”. Un tempo luogo pacifico popolato da natura e animali gentili, “questa terra è stata prosciugata di colore e vita. I suoi abitanti sono stati dispersi nei quattro regni di aria, acqua, fuoco e terra e la missione del giocatore sarà quella di ripristinare lo spirito della natura viaggiando in ogni reame, facendo rivivere il Guardiano della Natura e liberando gli animali intrappolati”.

La capsule collection

Ogni esploratore può utilizzare le 15 skin di Burberry ispirate al mondo della moda, ma confrontarsi anche con la capsule collection che sarà disponibile sul portale Burberry.com e in alcuni negozi fisici selezionati. La collezione è basata su articoli sia da uomo e sia da donna, dal trench waterloo al car coat passando per felpe, cappelli e sciarpe tutte brandizzate. Tutti i capi sono impreziositi da immagini tipiche tratte del celebre videogioco.