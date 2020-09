Minecraft, in arrivo il supporto a Playstation VR

L’arrivo della realtà virtuale su Playstation

Carpenter, che ha dato l'annuncio attraverso le pagine del blog ufficiale di casa Playstation, ha rivelato anche che in realtà, il supporto per PS VR era una funzionalità di PS4 già in programma da quando Sony aveva dato l’ok a Mojang Studios per introdurre il gioco multipiattaforma e la versione Bedrock proprio su PlayStation 4. “Il punto quindi non era se lo avremmo fatto, ma quando”, ha scritto. Dunque, come spiegano gli sviluppatori, una volta curati gli ultimi perfezionamenti legati all’esperienza di gioco, il supporto di PS VR “sarà disponibile tramite una patch per il gioco Minecraft principale”. Tutti gli utenti che possiedono Minecraft per PlayStation 4 otterranno automaticamente la patch e potranno accedere alla nuova funzionalità VR di Minecraft. Naturalmente, per giocare in realtà virtuale, sarà necessario avere il supporto pensato da Sony per la propria console. Ma che cos’è Minecraft per PlayStation VR? “Non è altro che Minecraft, ma in spettacolare versione VR. È lo stesso identico titolo che giochi ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno… Su PlayStation 4. Non abbiamo eliminato nessuna caratteristica dal gioco. Sarà un’esperienza Minecraft al 100%”, ha spiegato Carpenter.

Due modalità principali

Non tutto, comunque, rimarrà uguale a prima, almeno in questa versione legata alla realtà virtuale. “Abbiamo introdotto tante nuove impostazioni e informazioni utili per personalizzare l’esperienza di gioco in VR in base alle esigenze” dei giocatori, spiega l’esperto. Si potrà giocare al titolo in VR in due modalità principali: Immersive e Living Room. “Proprio come nel gioco principale, puoi usare il controller DualShock 4 per spostarti e fare tutto il necessario per creare gli oggetti che ti servono, ma sarai completamente immerso nel tuo universo Minecraft. Sarà un’esperienza emozionante”, promette l’executive producer di Mojang.