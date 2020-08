PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di settembre 2020

Come da tradizione, anche a settembre gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare due giochi gratuiti per PlayStation 4. Si tratta del picchiaduro Street Fighter V (proposto nell’edizione PlayStation Hits) e del battle royale PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds. Entrambi i titoli sono piuttosto conosciuti tra gli appassionati di videogiochi, anche se per motivi diversi, e nel corso degli ultimi anni hanno fatto parlare parecchio di sé. Saranno entrambi disponibili per il download a partire dal primo settembre.

Street Fighter V

L’ultima incarnazione della nota saga di picchiaduro strizza l’occhio al gioco online e al mondo dei tornei e offre un gameplay maggiormente accessibile anche ai novizi. Ecco come viene descritta da PlayStation Blog. “Nuovi concorrenti e guerrieri iconici di tutto il mondo si sfidano in Street Fighter V, il ferocissimo titolo di combattimenti di Capcom, nonché l’ultima aggiunta alla leggendaria serie Street Fighter! Affina le tue abilità in una varietà di modalità per giocatore singolo, quindi dimostra di avere la stoffa per affrontare i migliori combattenti del mondo nelle partite online!”

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Assieme a Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds è il battle royale più noto al grande pubblico. Si tratta di un survival game, sviluppato da Bluehole e disponibile per Pc, Xbox One, PlayStation 4 e smartphone iOS e Android, che riprende alcune delle caratteristiche tipiche del genere e le unisce a un approccio un po’ più simulativo del solito. L’obiettivo dei giocatori è utilizzare tute le risorse a loro disposizione per sopravvivere fino alla fine della partita. Ecco come viene descritto il gioco dal blog ufficiale di PlayStation. “Lanciati col paracadute in un pericoloso campo di battaglia armato solo di arguzia, saccheggia attrezzature e supera in astuzia i tuoi nemici in una feroce battle royale. Parti da zero per diventare un soldato infallibile e metti alla prova il tuo valore contro un massimo di 99 giocatori in diverse mappe di gioco uniche. Hai solo una vita. Solo un tentativo a partita. Semina distruzione in solitaria o unisciti a una squadra di un massimo di quattro giocatori per aumentare le probabilità di sopravvivenza… E di vittoria.”

I giochi gratuiti di agosto

Fino al 31 agosto sarà ancora possibile scaricare i due titoli gratuiti di agosto: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys: Ultimate Knockout. Quest’ultimo, un po’ a sorpresa, è diventato uno dei giochi più popolari dell’estate 2020. In meno di una settimana dalla sua uscita ha superato i due milioni di download su Steam e da allora la sua fama non ha fatto altro che crescere. È ancora un po’ presto per dire se sarà un fuoco di paglia o il nuovo Fortnite, ma quel che è certo è che riuscito a fare breccia nel cuore dei videogiocatori molto in fretta.