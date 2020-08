Fall Guys Ultimate Knockout supera i 2 milioni di download su Steam

In poco meno di una settimana, Fall Guys Ultimate Knockout è riuscito a fare breccia nel cuore degli utenti di Steam e degli abbonati al PlayStation Plus (dove resterà disponibile gratuitamente per tutto agosto). Sulla nota piattaforma di Valve, il gioco di Mediatonic ha superato il traguardo dei due milioni di unità vendute. Lo ha reso noto su Twitter Devolver Digital, l’editore del titolo, che ha condiviso anche altre informazioni relative al simpatico incrocio tra un battle royale e Takeshi’s Castle. Grazie all’infografica pubblicata sul social è possibile scoprire che nel corso del mini-gioco finale sono state afferrate un milione e mezzo di Corone, che nel corso delle partite sono stati eliminati 60 milioni di giocatori dai vari round e che gli spettatori di Twitch hanno seguito ben 23 milioni di ore di gioco. Si tratta di un risultato che non stupisce più di tanto, visto che negli ultimi giorni il titolo ha sempre occupato posizioni alte nella classifica dei più guardati sulla piattaforma di livestreaming. Inoltre, è stato recentemente annunciato che anche Fall Guys Ultimate Knockout avrà il suo Twitch Rivals, ossia una sorta di torneo riservato agli streamer che permetterà ai vincitori di mettere le mani su dei montepremi in denaro.

PlayStation Plus, i giochi gratis di agosto

Oltre a Fall Guys Ultimate Knockout, per tutto agosto gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente anche Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Come suggerisce il nome, si tratta di un’edizione rimasterizzata del gioco uscito nel 2009 su PlayStation 3, Xbox 360 e Pc, arricchita dalla presenza del bundle Ghost Underwater Demo Team Classico, disponibile all'uso su Call of Duty: Modern Warfare e Warzone. I giochi gratuiti del mese, in grado di soddisfare le esigenze degli appassionati dei party game e degli sparatutto, resteranno disponibili per il download fino al 31 agosto.