Persona 4 Golden su PC è un successo per Sega

Con oltre 500mila copie vendute in un solo mese dal suo debutto su PC, la nuova versione di Persona 4 Golden si conferma un successo per Sega.

Dalla sua uscita originaria su PlayStation 2 fino al remake per PlayStation Vita, Persona 4 Golden ha goduto di un successo crescente tra gli appassionati del genere, tanto da essere considerato uno dei migliori giochi di ruolo giapponesi di sempre.

Nel corso della presentazione degli ultimi risultati finanziari del titolo per PC, Haruki Satomi, Presidente e COO di SEGA, e Koichi Fukazawa, Senior Executive Vice President e CFO del gruppo, si sono dichiarati soddisfatti del successo del titolo e hanno mostrato interesse nel valutare la possibilità di portare altri giochi già usciti su Steam su altre piattaforme.

Le dichiarazioni dei numeri uno di Sega

"Abbiamo rimasterizzato Persona 4 Golden, un gioco precedentemente venduto su PlayStation Vita e rilasciato in vendita su Steam nel corso di questo anno fiscale", hanno dichiarato Satomi e Fukazawa di Sega Sammy, precisando come a causa dell'ottima valutazione della critica e del suo prezzo basso, le vendite siano state superiori del previsto. “Continueremo a promuovere attivamente i porting di giochi rilasciati in precedenza su Steam e nuove piattaforme", hanno aggiunto.

“Abbiamo inoltre negoziati in corso coi possessori di piattaforme per nuovi giochi in futuro, e stiamo prendendo in considerazione strategie per vendite favorevoli per ogni titolo. Tra queste, anche il preparare dall'inizio versioni PC dei giochi, con in mente una pubblicazione multi-piattaforma”.

Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster presto su Switch

Tra le ultime novità in termini di porting, Sega ha recentemente annunciato il prossimo debutto su Nintendo Switch e PlayStation 4 di Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, sviluppato da Atlas. Si tratta di una riedizione dell'iconico gioco di ruolo sviluppato dal publisher giapponese Atlus e lanciato in Europa nel 2003. Il remake vanterà una grafica migliorata rispetto al titolo classico e offrirà un’esperienza di gioco attualizzata con scenari in alta definizione.