Videogiochi, Animal Crossing: New Horizons il più venduto in Italia

Il titolo di Nintendo prodotto per Switch domina la classifica italiana, così come segnalato nel consueto report settimanale da Iidea, l’Italian Interactive Digital Entertainment Association. Fifa 20 resta in seconda posizione davanti a Days Gone

Nella settimana numero 22 del 2020, cioè quella che è andata dal 25 al 31 maggio, la classifica di vendita dei videogiochi italiani ha visto un nuovo titolo in testa, dopo i recenti posizionamenti al top di giochi come Fifa 20, Gta 5 o Nba 2k20. Si tratta di Animal Crossing: New Horizons, titolo prodotto da Nintendo per Switch che ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi il primo posto assoluto. A confermarlo, come ogni settimana, il report di IIDEA, l’associazione di categoria che è punto di riferimento per il settore nel nostro Paese.

La top 10 italiana

Tanta PS4, come succede spesso ma anche tre titoli proprio per Switch nella top 10 aggregata proposta dall’Italian Interactive Digital Entertainment Association. Oltre alle curiose e divertenti creature di Animal Crossing: New Horizons che raggiungono la vetta, scalzando Nba 2k20 che aveva usufruito di un’ondata di sconti importanti che avevano proiettato il titolo sportivo in testa, il podio dei videogiochi più venduti vede al secondo posto Fifa 20 e al terzo Days Gone. Quarto gradino occupato da Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Switch, davanti a Spider-Man e al terzo titolo della console di casa Nintendo, ovvero Minecraft. Chiudono i primi dieci posti Gta 5, che resta inossidabile tra i titoli più apprezzati di sempre nonostante sia stato lanciato sul mercato nel 2013, Call of Duty: Modern Warfare, God of War e Death Stranding. Anche per gli appassionati dei videogiochi su Pc c’è spazio per una classifica di settore, sempre relativa ai titoli più venduti in Italia. A dominarla c’è Styx: Master of Shadows che precede il duo Total War: Warhammer II e Total War: Warhammer, entrambi prodotti da Sega.

L’atteso annuncio

Intanto è stata finalmente annunciata, da parte di Sony, una nuova data ufficiale relativa alla presentazione dei videogiochi per PS5, la futuristica console erede di PS4 che sarà lanciata sul mercato a fine 2020. Alle ore 22:00 di giovedì 11 giugno, il colosso giapponese presenterà i giochi next gen che accompagneranno il lancio della tanto attesa console. L’evento di presentazione, inizialmente previsto per il 4 giugno, era stato rinviato a causa delle proteste in corso negli Stati Uniti a seguito della morte di George Floyd e darà un primo assaggio di ciò che gli appassionati potranno trovare su quella che promette di essere una console rivoluzionaria. Sony ha fatto sapere che l'evento online, trasmesso sui principali canali di PlayStation, verrà trasmesso a 1080p e 30fps e che è consigliabile l’utilizzo delle cuffie.