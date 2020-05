Videogiochi, Fifa 20 domina la classifica dei più venduti in Italia

L’Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA), l'associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, stila settimanalmente alcune interessanti classifiche legate al mercato dei videogiochi. Quali quelli più venduti in assoluto? Quali a seconda delle console e quali per Pc? A queste domande rispondono i numeri che gli esperti riescono ad estrapolare dalle varie ricerche di mercato e, per quanto riguarda la 18esima settimana dell’anno, che va dal 27 aprile al 3 maggio, torna in vetta “ Fifa 20 ”, titolo di simulazione calcistica targato Electronic Arts.

I primi gradini del podio

approfondimento

Torna perché, rispetto alla classifica della settimana precedente dove in testa c’era “Animal Crossing: New Horizons” di Nintendo, il titolo di EA mantiene il suo appeal nella community di appassionati e si attesta come videogiochi più acquistato in assoluto in Italia, nella sua versione per PlayStation 4. Al secondo posto, sempre per PS4, ecco “Call of Duty: Modern Warfare” di Infinity Ward che, trainato dal battle royale gratuito “Warzone” ha conquistato una buona fetta di mercato. Proprio “Warzone”, lanciato agli inizi di marzo, ha recentemente superato l’incredibile soglia di 50 milioni di giocatori nel mondo. Il podio viene completato dall’inossidabile “GTA 5”, capolavoro di Rockstar Games che, nonostante sia sul mercato da alcuni anni ormai, continua a rientrare nei piani alti di numerose classifiche riguardanti il mondo dei videogiochi. Anche in questo caso il titolo riguarda la console di casa Sony, che monopolizza le classifiche.

Il resto della classifica

La top ten, viene completata dal quarto posto dell’unico titolo per Pc che occupa i primi dieci post della classifica, ovvero “Alien Isolation” di Sega che dunque svetta su tutti i titoli della propria categoria. Quinto gradino per “Tom Clancy's Rainbow Six Siege” di Ubisoft, che si piazza con “Assassin’s Creed Origins” anche al sesto posto. “Tekken 7” di Bandai Namco anticipa al settimo posto il trittico precedendo “Animal Crossing: New Horizons”, per Switch, che abbandona la prima posizione settimanale, con “God of War” e “Spider Man”, esclusive Playstation, che chiudono i primi dieci posti.