Videogiochi, i titoli più scaricati su PS Store ad aprile 2020

Ogni mese, sul blog ufficiale di PlayStation, vengono riportate le classifiche che, riferendosi al mese precedente, fanno un quadro della situazione per quanto riguarda i titoli più apprezzati dalla community sulle varie piattaforme, da PS4 a PS Vr, il visore di realtà virtuale di casa Sony. Ecco, allora, per ciò che concerne aprile 2020, quali videogiochi hanno riscontrato il favore degli appassionati di videogiochi che hanno scelto il mondo Playstation, tra solite conferme e nuove entrate.

La classifica per PS4

Arile 2020 avrebbe dovuto essere chiamato, dicono da Sony, il “mese dei remake”, anche in virtù della rapida successione in cui sono usciti diversi grandi classici rivisitati. E infatti sia “Final Fantasy VII Remake” sia “Resident Evil 3”, opere videoludiche di Square Enix e Capcom, sono subito entrate nella top ten dei giochi più scaricati, rispettivamente al quarto e al decimo posto. In vetta, inossidabile, resiste il capolavoro di Rockstar Games, “Grand Theft Auto V” che un mese prima (marzo) era al terzo posto ma nonostante sia uscito nel 2013 non conosce crisi. Al secondo posto ecco “Fifa 20”, che resta stabile rispetto allla classifica di trenta giorni prima. Terzo gradino del podio per “Call of Duty: Modern Warfare”, primissimo a marzo dopo l’onda di successo legato al battle royale gratuito di Warzone e adesso leggermente in flessione. Completando la classifica per quanto riguarda i primi dieci posti, fuori dal podio come detto fa il suo ingresso ufficiale nelle classifiche “Final Fantasy VII Remake” che precede “Nba “2k20”. Sesto posto per un’altra versione di Cod, “Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered”, quindi in rigoroso ordine di posizione “Ufc 3”, “Minecraft”, “Marvel’s Spider-Man” e infine la seconda new entry, “Resident Evil 3”. A chiudere questa speciale graduatoria, tra gli altri titoli inseriti nella top 20 finale, anche videogiochi blasonati come “Tom Clancy’s Rainbow Six Siege”, “Red Dead Redemption 2” altro capolavoro targato Rockstar Games, “The Crew 2”, “Tom Clancy’s The Division 2” e infine “eFootball PES 2020”.

PS Vr e i free to play

Per quanto riguarda invece il PlayStation Vr sono “Blood and Truth”, “Beat Saber” e “Creed: Rise to Glory” i primi tre titoli presenti in classifica. Un ultimo spazio è dedicato ai cosiddetti “free to play”, titoli gratuiti che però prevedono, in maniera opzionale, eventuali acquisti in game. Ad aprile ha dominato “Call of Duty: Warzone” che resiste al primo posto davanti a “Fortnite” e ad “Apex Legends”, confermando il genere battle royale come re del comparto. Seguono poi “Brawlhalla”, il nuovo “Don’t Even Think” ed “eFootball PES 2020” nella sua versione lite.