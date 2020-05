“Animal Crossing: New Horizons”, l'alta moda sbarca nei videogiochi

“Animal Crossing: New Horizons” è uno dei videogiochi, usciti più di recente, che più sta facendo parlare di sé in quanto uno dei più venduti sia in Italia sia nel mondo. Disponibile per Nintendo Switch, permette ai giocatori di evadere virtualmente dall’ambiente domestico per poter iniziare una vita virtuale su un’affascinante isola piena di particolari esserini antropomorfi, con cui svolgere attività e passare il tempo. Per molti è il videogame perfetto per trascorrere questo particolare periodo, una sorta di cura digitale o un antistress da utilizzare contro la monotonia di giornate trascorse chiusi in casa. E a sottolineare quanto il titolo stia diventando un vero e proprio fenomeno pop, ecco l’arrivo di case di alta moda all’interno del gioco.