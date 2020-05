Gamindo, i videogiochi per fare beneficenza senza spendere

Fare beneficenza giocando ai videogiochi. E per di più, senza spendere niente. L’idea può sembrare bizzarra ma in un’epoca in cui anche l’Organizzazione mondiale della Sanità invita a utilizzare i videogames (per promuovere il distanziamento sociale), non stupisce più niente. Ecco allora Gamindo, un’applicazione gratuita per smartphone nata in Italia.

Come funziona Gamindo

All'interno della app ci sono diversi giochi in cui si accumulano punti. Punti che, grazie agli investimenti pubblicitari delle aziende coinvolte, possono trasformarsi in soldi da donare. La Protezione civile e alcuni reparti di terapia intensiva in Lombardia, Veneto e Toscana hanno così beneficiato della generosità - o meglio: della passione - dei videogiocatori.