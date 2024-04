1/6

L’avevamo visto esposto lo scorso settembre all’IFA di Berlino e ora arriva anche in Italia. Si tratta di SaphirMatt, il nuovo piano a induzione ideato da AEG e presentato in anteprima per il Fuorisalone 2024, super-tecnologico ma soprattutto con una caratteristica pressoché unica: non si rovina con l’uso quotidiano.