Whatsapp, come nascondere o silenziare la funzione Meta AI

Meta AI è ufficialmente su Whatsapp. La funzione dedicata alle conversazioni con l’intelligenza artificiale è comparsa sia su mobile che sulla versione desktop dell’app di messaggistica: si presenta come un cerchio colorato con sfumature prevalentemente blu e la dicitura Meta AI (COME FUNZIONA). Per accedere c'è anche un pulsante dedicato, nell'angolo inferiore destro dell'app. Non tutti gli utenti, però, hanno gradito la comparsa di questa nuova funzione sulla loro homepage di Whatsapp e hanno provato a chiedere alla stessa intelligenza artificiale come fare per eliminarla. La risposta dell'IA è che si tratta di una "funzionalità integrata nel prodotto, non è possibile disinstallarla" ma si può scegliere "di non utilizzarla". Quindi ecco alcune escamotage per nascondere o silenziare Meta AI.

Silenziare la chat con Meta AI Per chi, appunto, non vuole avere il pulsante in primo piano o non vuole ricevere notifiche dal chatbot c’è la possibilità di disattivarlo. Per quanto riguarda Whatsapp, quello che si può fare in primo luogo è semplicemente archiviare la chat: così, come per ogni altra conversazione, non riceveremo le notifiche e la chat resterà “relegata” in uno spazio isolato. In alternativa, si può entrare nella chat con Meta AI, cliccare nella parte superiore della chat, quella dove compare il nome, selezionare la voce "Notifiche", poi l'opzione "Silenzia notifiche" e infine indicare per quanto tempo vogliamo tenere le notifiche disattivate. Opzione simile anche per quanto riguarda Instagram: aprendo la chat con Meta AI e andando nella sezione delle impostazioni si può premere sulla campanella e silenziare tutte le notifiche per un tempo a nostra scelta.

Come si usa Meta AI Una volta aperta la chat con Meta AI, compare un messaggio con alcune informazioni sull'utilizzo e la privacy. Si tratta di un "servizio opzionale per fornire risposte" - si legge - che "può leggere solo i messaggi che le persone condividono con questo strumento", senza leggere le altre conversazioni poiché protette da crittografia end-to-end. L'informativa avverte di "non condividere informazioni, anche sensibili, su di te o altre persone che non vuoi che l'AI conservi e utilizzi" e che è prevista la condivisione delle informazioni con "partner selezionati in modo che l'IA possa offrire risposte pertinenti". A quel punto può iniziare la conversazione: semplice e realistica, come chattare con un amico.