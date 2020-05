PS Plus giugno 2020, tutti i giochi gratis PS4 svelati

Si tratta di Call of Duty WWII, che era già stato reso noto in anticipo, e di Star Wars Battlefront 2. Pur essendo entrambi degli FPS propongono ai giocatori due esperienze molto diverse

Dopo aver svelato in anticipo Call of Duty WWII, Sony ha svelato l’altro gioco gratuito che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare a giugno. Si tratta di Star Wars Battlefront 2, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Pc dal 17 novembre 2017. Il nuovo gioco sarà disponibile per il download da martedì 2 giugno. Fino ad allora gli abbonati potranno ancora scaricare i titoli gratuiti di maggio, ossia Cities Skylines e Farming Simulator 19. Come si può notare, anche in questa occasione Sony ha deciso di mettere a disposizione degli utenti due giochi appartenenti allo stesso genere.

Le caratteristiche di Star Wars Battlefront 2

Proprio come il suo predecessore, il quarto capitolo della serie Star Wars Battlefront (che nel 2015 è tornata sulla scena videoludica dopo molti anni di assenza) pone l’accento sul multiplayer online, senza però scordarsi di offrire ai giocatori anche una campagna in single player e una storia inedita ambientata nell’universo creato da George Lucas nel lontano 1977. Negli anni successivi alla sua uscita, il gioco è stato arricchito di vari contenuti, soprattutto in concomitanza con l’uscita al cinema di “Gli ultimi Jedi” e “L’ascesa di Skywalker”.

Le caratteristiche di Call of Duty WWII

Proprio come Star Wars Battlefront 2, anche Call of Duty WWII appartiene al genere FPS. A differenza del gioco tratto dalla famosa saga cinematografica, il titolo di Sledgehammer Games si propone di regalare ai giocatori una simulazione maggiormente realistica. Dopo numerosi capitoli caratterizzati dalla presenza di esoscheletri e armi moderne, WWII, uscito nel 2017, ha segnato un ritorno al passato per la saga di Activision. Il gioco, infatti, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e permette ai giocatori di affrontare alcuni dei momenti cruciali del conflitto, come lo sbarco in Normandia, la battaglia di Aquisgrana e l’offensiva delle Ardenne.