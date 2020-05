PS Plus giugno 2020, ecco il primo gioco gratis per PS4

Sony ha colto di sorpresa gli appassionati di videogiochi, svelando solo uno dei due titoli che saranno disponibili gratuitamente nel mese di giugno per gli utenti con sottoscrizione al servizio PlayStation Plus. Si tratta di Call of Duty World War 2. L’unicità dell’annuncio riguarda anche la data di disponibilità del primo gioco gratis del prossimo mese, in anticipo di qualche girono rispetto alla consueta “tabella di marcia” di Sony. Call of Duty World War 2 può essere scaricato gratuitamente dagli utenti con sottoscrizione al servizio Plus a partire da oggi, 26 maggio.

L’unicità dell’annuncio di Sony: sorpresa in arrivo?

Il primo titolo gratuito di giugno è stato svelato tramite gli account social ufficiali di PlayStation.

È la prima volta che la nota software house sceglie di rivelare separatamente le due proposte per il proprio abbonamento. La scelta potrebbe suggerire il possibile arrivo di una sorpresa per tutti gli appassionati dei titoli targati Sony.

Rimane ad ora sconosciuto il secondo titolo gratis che rientrerà nel servizio PlayStation.

Gli abbonati al servizio hanno ancora qualche giorno di tempo per scaricare i due titoli gratuiti di maggio: Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition e Farming Simulator 19, disponibili al download gratuito fino al primo giugno 2020.

Call of Duty World War 2: trama e ambientazione

Call of Duty World War 2 è uno sparatutto in prima persona di Activision, sviluppato da Sledgehammer Games. Come suggerisce il suo nome è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e propone una campagna single player e, oltre al lato multigiocatore.

“Sbarca in Normandia durante il fatidico D-Day e combatti in tutta Europa rivivendo leggendarie battaglie che hanno segnato il conflitto più sanguinoso della storia”, spiegano gli sviluppatori nella pagina di presentazione del titolo. “Scopri il classico combattimento di Call of Duty, i legami del cameratismo e il cuore crudele della guerra”.