"Doppi sconti", inizia la promozione dedicata ai membri di PS Plus

Continuano le iniziative di Sony dedicate agli sconti su numerosi titoli legati al mondo PlayStation. Dopo i “ Days of Play ” che per un periodo di tempo limitato proporranno una serie di interessanti offerte sull’acquisto di PlayStation VR, accessori di gioco e videogiochi (la scadenza è prevista per l’8 giugno), iniziano da oggi, 27 maggio, le offerte dedicate ai membri del servizio a pagamento “ PS Plus ”, denominate “ Doppi Sconti ”.

Sconti fino al 70%

Infatti, come si legge sul blog ufficiale, si tratta di una serie di sconti su giochi per PS4 che saranno acquistabili in formato digitale e per un periodo limitato e che, se si è abbonati a “PS Plus”, permette di aumentare la percentuale di risparmio di ciascun titolo, che verrà praticamente raddoppiata. Ad esempio, per chi desidera lanciarsi nell’open world di “The Crew 2” (Deluxe Edition), avere uno stadio pieno di fan che esultano alle proprie prodezze sul campo di “PES 2020” (Standard Edition), o gareggiare contro i biker migliori in “MotoGP 19”, questo è il momento giusto. “Puoi risparmiare fino al 35% su questi e molti altri titoli semplicemente acquistandoli dal PlayStation Store prima delle 00:59 (ora italiana) di giovedì 11 giugno. Sei abbonato PS Plus? Ancora meglio. Potresti risparmiare fino al 70%”, spiegano da Sony.

Alcune proposte

Ma ecco nel dettaglio alcune, interessanti proposte. Come detto “The Crew 2” nella Deluxe Edition può essere acquistato a 37,79 euro risparmiando il 37% se si è membri PS Plus, mentre “eFootball PES 2020” nella Legend Edition, dedicata all’ex campione brasiliano Ronaldinho, è proposto al prezzo di 23,99 euro, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo normale. “MotoGP 2019” costa 29,99 euro mentre i fan della saga di Assassin’s Creed potranno trovare una serie di titoli a disposizione, tra cui “Origins” e “Rogue Remastered”. Tante proposte anche per gli appassionati della serie “Call of Duty”, che tra l’altro per il mese di giugno (sempre se sono abbonati al Plus) potranno giocare gratuitamente a “Call of Duty World War 2”. Appassionati di quattro ruote ed alta velocità? Ecco che Sony propone “Need for Speed Payback” al prezzo di 17,99 euro con uno sconto pari al 60%, mentre per gli amanti del tennis c’è, ad esempio, “Tennis World Tour - Roland-Garros Edition”, proposto a 38,49, ribassato del 30%. Tutte le altre offerte, comunque, possono essere visionate attraverso la pagina del blog ufficiale di Playstation.