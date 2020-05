PS4, i giochi in offerta per i Days of Play

Dal 25 maggio torna il consueto appuntamento annuale di Sony che propone per un periodo di tempo limitato una serie di interessanti offerte sull’acquisto di PlayStation VR, accessori di gioco e videogiochi. Ecco l’elenco dei titoli in promozione

Dal 25 maggio tornano ufficialmente i Days of Play, il consueto appuntamento annuale di Sony che propone per un periodo di tempo limitato una serie di interessanti offerte sull’acquisto di PlayStation VR, accessori di gioco e videogiochi.

L’edizione 2020 dei Days of Play, lanciata come ogni anno per celebrare la community PlayStation di tutto il mondo, terminerà il primo 8 giugno e avrà luogo in Europa, Australia e Nuova Zelanda dal 25.

L’elenco dei videogiochi in promozione

In Italia, come annunciato dagli sviluppatori della nota software house sul blog ufficiale di PlayStation, per l’intera durata dell’iniziativa ci saranno offerte “eccezionali” su PS VR, e un’ampia selezione di giochi ed headset, fino a esaurimento scorte. Ecco l’elenco dei videogiochi che rientrano nella promozione e che potranno essere acquistati fino al prossimo 8 giugno con sconti esclusivi:

• Nioh 2 €49.99

• Death Stranding €29.99

• Death Stranding Special Edition €39,99

• Predator Hunting Grounds €29,99

• MediEvil €19,99

• Concrete Genie €19,99

• Days Gone €24,99

• Marvel’s Spider-Man €19,99

Tra i titoli in promozione, ci sono anche alcuni giochi selezionati nella gamma dei PlayStation Hits, tra cui The Last of Us Remastered, God of War, Horizon Zero Dawn, acquistabili per l’intera durata dell’iniziativa al prezzo di partenza di 14,99 euro. Dal 3 fino al 17 giugno, inoltre, sul PlayStation Store sarà possibile usufruire di sconti esclusivi che riguarderanno alcuni dei titoli campioni d’incassi di PlayStation. Gli utenti potranno avere anche accesso a una serie di offerte e sconti sugli abbonamenti a PS Plus e PS Now.

Dal 25 maggio, fino al 8 giugno, inoltre, gli appassionati di videogiochi potranno sfruttare delle offerte davvero interessanti per poter testare il PS VR.

Le offerte per PS VR e accessori per il mercato italiano sono le seguenti:

• PS VR Starter Pack €199.99

• PS VR – Mega Pack v2 €229.99

• Wireless Headset Gold €69,99