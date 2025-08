AlphaEarth, la Terra vista da un satellite virtuale: il super progetto

Mappe 3D, immagini radar e simulazioni climatiche in tempo reale: ecco come l’IA ridisegna il pianeta con una precisione mai vista ascolta articolo

Vedere ogni angolo del pianeta attraverso un satellite virtuale, con immagini radar, foto nel visibile, mappe 3D e simulazioni climatiche: è l’ambizioso obiettivo di AlphaEarth, il nuovo modello sviluppato da Google DeepMind e presentato in uno studio firmato da Christopher Brown e pubblicato su arXiv, piattaforma scientifica per ricerche in attesa di revisione. Il sistema, alimentato dall’intelligenza artificiale, promette di fornire una mappa digitale della Terra aggiornata e consultabile in qualsiasi luogo e momento, integrando miliardi di dati raccolti tra il 2017 e il 2024 da decine di satelliti, nei diversi spettri – dal visibile all’infrarosso, fino ai radar.

Un’unica interfaccia per miliardi di dati L’idea alla base di AlphaEarth è semplificare e accelerare l’uso dei dati satellitari, spesso troppo frammentati o complessi da elaborare per scopi scientifici, aziendali o istituzionali. Grazie a un’architettura avanzata di intelligenza artificiale, il sistema è in grado di produrre mappe ad altissima risoluzione – 10 metri per 10 metri – consumando 16 volte meno spazio di archiviazione rispetto agli standard precedenti e riducendo significativamente i tempi di calcolo. “Normalmente impieghiamo decine o centinaia di giorni per elaborare i dati satellitari prima ancora di creare mappe utili”, ha spiegato Nicholas Murray, dell’Università James Cook in Australia, citato dal sito di Nature. “La speranza è che AlphaEarth renda tutto questo più rapido ed efficiente”. Leggi anche ChatGPT e la modalità studio, il tutor virtuale per cambiare metodo