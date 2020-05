Videogiochi, sorpresa tra i più venduti in Italia: “Nba 2k20” in testa

L’Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA), l'associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, stila ogni settimana una classifica completa ed elaborata che riguarda i dati di mercato dei titoli più venduti per console e Pc, generando classifiche che raccontano le preferenze degli appassionati italiani in fatto di videogiochi. L’ultima in ordine di tempo, quella che fa riferimento alla 20esima settimana ovvero quella che è andata dall’11 al 17 maggio 2020, ha letteralmente stravolto l’andamento recente, con due titoli, “Fifa 20” e “Gta 5” a farla da padroni. Ebbene in quel lasso di tempo a dominare è stato “Nba 2k20”, che si piazza nella top 10 addirittura in due versioni, al primo per PS4 ed al sesto per Xbox One.

Un forte sconto

Il piazzamento del titolo prodotto da 2k Sports ha usufruito dell’onda lunga di un forte sconto che ha riguardato “Nba 2k20” proprio di recente, grazie a cui il videogioco è stato venduto sugli store di Microsoft, PlayStation e Nintendo al prezzo di 4,99 euro. Il prezzo così interessante ha spinto evidentemente tantissimi giocatori a comprarlo, generando così una classifica che ha rivoluzionato quella delle precedenti dove il simulatore calcistico di Electronic Arts e il capolavoro senza tempo di Rockstar Games (di recente proposto gratis, nella versione per Pc, da Epic Games Store) hanno dominato gran parte delle prime settimane del 2020, per quanto riguarda il mercato videoludico italiano.

Il resto della classifica

Osservando nel dettaglio le classifiche, quella assoluta dice che dopo il podio con Nba, Fifa e Gta 5 ai primi tre posti, tutti per la console di casa Sony, il resto della top 10 presenta al quarto posto “Just Dance 2000” per Switch, quindi “Tom Clancy’s Ghost Racon: Breakpoint” per PS4, ancora “Nba 2k20” per Xbox One e “Animal Crossing: New Horizons” per Switch. Quindi, a chiudere la classifica, all’ottavo posto si attesta “Call of Duty: Modern Warfare”, al nono “Red Dead Redemption 2” e infine al decimo “Tom Clancy’s Raimbox Six Siege”, anch’essi tutti per PS4. Passando invece in rassegna il podio della classifica settimanale per i titoli in versione Pc, in testa si trova “Tekken 7”, seguito da “Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter” e da “Stellaris”.