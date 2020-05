Gta 5, la versione per Pc in regalo su Epic Games Store

Dopo una serie di rumor che si erano susseguiti sul web a seguito di un tweet pubblicato per errore, il portale ha confermato le attese, proponendo il capolavoro di Rockstar Games in download gratuito

La notizia era diventata virale dopo che, inavvertitamente, un tweet di Epic Games pubblicato per errore era stato ripreso da alcuni utenti e aveva letteralmente fatto il giro del web, suscitando le attenzioni di tantissimi appassionati. “Gta 5”, trasversalmente riconosciuto dalle classifiche di vendita anche attuali come uno dei titoli più apprezzati degli ultimi tempi, è disponibile gratuitamente, nella sua versione per Pc e fino alle ore 17 del 21 maggio prossimo, proprio su Epic Games Store.

Un rumor diventato virale

Il clamore dietro la notizia era iniziato, come detto, subito dopo la diffusione dello screenshot che riguardava il tweet di Epic Games. Poi, intorno alle 17 di oggi, 14 maggio, un altro tweet, questa volta ufficiale, parlava di “momenti di traffico intenso su Epic Games Store”. E in effetti a lungo il portale è stato inaccessibile, con i server probabilmente intasati dai tantissimi utenti desiderosi di approfittare di una proposta particolarmente allettante. Utilizzando il proprio account valido legato store e attivando l'autenticazione a due fattori il capolavoro di Rockstar Games, uno dei videogiochi più venduti di sempre, può entrare a far parte della propria libreria senza alcuna spesa. “Il gioco sarà tuo per sempre!”, si è potuto leggere sulla home page del sito, prima che i continui accessi degli utenti rendessero inaccessibile l’accesso al portale, almeno nei primi minuti dopo il lancio ufficiale.

La versione Premium

Effettuando il download di “Gta 5” si potrà giocare all’avvincente campagna in modalità single player e, ovviamente, alla modalità multiplayer online, ancora oggi aggiornata dall’arrivo di nuovi contenuti e nella quale, costruendo il proprio personaggio da zero, si potranno svolgere una serie infinita di missioni ed attività nella città di Los Santos. La versione proposta è la Premium Online Edition, che comprende anche il Criminal Enterprise Starter Pack con contenuti esclusivi per la modalità online, a cominciare dal bonus di un milione di dollari subito disponibili per il proprio personaggio online. “Gta 5” era stato lanciato sul mercato nel 2013 per Xbox 360 e PlayStation 3, con la versione per console di nuova generazione, ovvero PS4 e Xbox One, rilasciata invece alla fine del 2014. Gli utenti che preferiscono utilizzare il personal computer per giocare avevano dovuto aspettare aprile 2015. Ora, a distanza di cinque anni, l’incredibile regalo di Epic Games.