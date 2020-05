The Last of Us Part II, in arrivo le prime immagini in anteprima

Sarà possibile scoprire tutto, o quasi, circa il nuovo e atteso capitolo del capolavoro firmato da Naughty Dog mercoledì 27 maggio alle ore 22, quando in diretta streaming si svolgerà uno “State of Play” dedicato al videogioco, in uscita il 19 giugno

Gli “State of Play” sono i tradizionali appuntamenti attraverso cui PlayStation presenta ad appassionati ed addetti ai lavori gli ultimi aggiornamenti, gli annunci e i nuovi trailer dei titoli legati proprio al mondo dei videogiochi per PS4, sempre in attesa che PS5 veda davvero la luce entro la fine del 2020. Questi eventi possono essere seguiti via streaming attraverso i canali ufficiali Playstation di Twitch , YouTube o Facebook oppure su PlayStation.com o ancora sul PlayStation Blog. Il prossimo evento da segnare sul calendario è quello di mercoledì 27 maggio, quando dalle ore 22 italiane, si svolgerà uno “State of Play” interamente dedicato a “ The Last of Us Part II ”, in uscita il 19 giugno.

L’appuntamento sul web

approfondimento

PS4, ufficiali le date di The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima

L’atteso nuovo capitolo, il sequel del celebre titolo del 2013 firmato da Naughty Dog, sta già attirando le attenzioni dei fan della saga che, a livello di trama, dovrebbe presentare ulteriori ed attesi sviluppi rispetto a quanto emerso nella storia del precedente capitolo. Come scrive Sid Shuman, direttore dei social media di Sony, sul blog ufficiale di PlayStation, “stiamo apportando le ultime modifiche al nuovo episodio di State of Play, previsto mercoledì 27 maggio alle 22:00 ora italiana su Youtube”. Durante il corso dell’evento, per circa 25 minuti, ci sarà al centro della scena Neil Druckmann, direttore di “The Last of Us Part II”, che illustrerà nel dettaglio le principali dinamiche, i pericoli e in generale tutto il mondo di gioco del nuovo progetto, in arrivo su PS4 tra poco meno di un mese. Alla fine dell’evento online, lo stesso Druckmann presenterà un lungo ed inedito filmato di gioco. “Un appuntamento da non perdere!”, dicono da Sony, che specifica anche che “questo episodio non includerà aggiornamenti relativi a PS5, ma solo un approfondimento sul titolo”.

Un bundle in edizione limitata

Intanto, visto il crescente interesse verso il videogioco, Sony ha anche annunciato un bundle in edizione limitata di PS4 Pro che include una console da 1 TB con il design inciso e personalizzato del tatuaggio a forma di felce di Ellie, protagonista del titolo e un controller wireless Dualshock 4 personalizzato, oltre ovviamente al software del gioco su Blu-ray Disc. Disponibile dal 19 giugno, giorno del lancio del gioco, presenta appunto una console in una finitura opaca con il celebre tatuaggio di Ellie che sarà ben visibile sulla parte esterna della stessa. Insieme ci sarà un controller wireless sempre brandizzato e in edizione limitata, una copia fisica del videogioco e un codice (con scadenza 29/05/2023) per riscattare contenuti digitali extra, tra cui un tema dinamico, nuovi avatar e altro ancora. La confezione potrà essere acquistata presso i rivenditori aderenti con i pre-ordini che sono già stati attivati da qualche giorno.