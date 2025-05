Bologna Game Farm, selezionati gli otto titoli vincitori

Come si fa a creare un’impresa di successo nel campo dei videogiochi? Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna hanno creato un acceleratore che anche quest’anno ha selezionato le idee più interessanti, dai giochi di avventura a quelli narrativi, da quelli in VR agli RPG

Come si fa a diventare imprenditori nel campo dei videogame? Cosa bisogna fare quando si entra in contatto con i big del settore? Come si costruisce un’impresa videoludica? A tutte queste domande risponde Bologna Game Farm, acceleratore per il settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna che fornisce ai team di sviluppo più meritevoli spazi in cui lavorare, fondi per iniziare e soprattutto servizi di consulenza. Per imparare, ad esempio, a creare i team, a definire i ruoli, a rivedere i diversi aspetti dei progetti, dal game design all’impianto tecnologico fino al budget e alle strategie di distribuzione.

L’edizione 2025

La novità dell’edizione 2025, la quarta di Bologna Game Farm, è stata quella di aprire la partecipazione all’intero territorio nazionale. Sono otto i prototipi di videogame selezionati e realizzati dai team vincitori dell’edizione che oltre a un contributo economico hanno beneficiato di un percorso di accelerazione che dopo la prima fase durata cinque mesi ha portato allo sviluppo di otto “vertical slice” di videogioco, pronte ad essere presentate a fiere di settore dove individuare potenziali publisher interessati alla commercializzazione. Il programma di accelerazione, che anche quest’anno si è tenuto presso le Serre di ART-ER all’interno dei Giardini Margherita di Bologna, ha inserito tra le molteplici attività - ci spiegano - giornate di mentorship in presenza per la prima volta aperte non solo ai vincitori ma anche a chi studia o lavora in ambito videoludico in Emilia-Romagna, e hanno visto la partecipazione di mentor provenienti da aziende di sviluppo di videogiochi di grande esperienza.

Risultati molto incoraggianti

L’iniziativa, coordinata dal Comune di Bologna, è realizzata con ART-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA, Italian Interactive Digital Entertainment Association. “I risultati che abbiamo raggiunto fino ad oggi sono molto incoraggianti”, spiega a Sky TG24 Rosa Grimaldi, delegata del Sindaco di Bologna per le ICC (Industrie Culturali Creative). “Si tratta di venti progetti di cui 14 a livello regionale e 6 a livello nazionale, e di questi ben tre hanno già accordi formali con dei publisher ma tutti gli altri sono già in una prospettiva di crescita. Tutti i progetti che abbiamo accolto si sono concretizzati nella realizzazione di imprese e abbiamo registrato anche un’interessante crescita lato personale: mediamente ciascun progetto imprenditoriale è cresciuto come unità lavorative di 4-5 persone. La nostra formula è molto semplice, noi la chiamiamo 'delle 3 S’: soldi, servizi e spazi, perché ai team vengono date risorse finanziarie, la possibilità di operare all’interno di uno spazio e servizi di supporto allo sviluppo dei loro progetti, con un’attenzione particolare alle competenze manageriali e imprenditoriali. Sono dei risultati molto positivi e incoraggianti - conclude - che sono di buon auspicio per la futura crescita del programma”.

Gli otto titoli vincitori