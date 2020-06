1/15 ©Getty

A Houston, in Texas è stata allestita la camera ardente di George Floyd, l'uomo ucciso dalla polizia a Minneapolis lo scorso 25 maggio. Per l'ultimo saluto sono accorse più di seimila le persone di tutte le età ed etnie. Oggi si terrà il funerale in forma privata

