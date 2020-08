Sony State of Play, i giochi Ps5 e Ps4 in arrivo in autunno e nel 2021

Si è svolto in diretta streaming giovedì 6 agosto l’evento Sony State of Play, in cui la casa madre di Playstation ha svelato i giochi in arrivo su Ps4 e Ps5 tra l’autunno e il nuovo anno. Sulla console next gen non è stato rilasciato nessun aggiornamento sulla data di lancio; sappiamo solo che avverrà verso la fine del 2020.

Le novità sui giochi per Ps4

approfondimento

Playstation 5: pad e accessori Ps4 compatibili con la nuova console

In apertura della manifestazione Sony si è alzato il sipario su Crash Bandicoot 4: It’s About Time, in uscita il 2 ottobre. Si potrà giocare tutti i livelli anche con Coco, Neo Cortex e Dingodile, ma le aspettative sono soprattutto per la modalità n. Verted, che porterà in una dimensione inedita il concetto della modalità specchiata: nuova prospettiva e dinamica di gioco accelerata. Restando su Ps4 nel 2021 tornerà un altro classico, Braid, completamente rivisitato per la Anniversary Edition. In programma per il nuovo anno anche Aeon Must Die e The pedestrian, enigmi da risolvere con un omino stilizzato. La data di lancio di Spelunky 2 è il 15 settembre e sempre nello stesso periodo arriverà Genshin Impact, videogioco di ruolo open world. Dal 31 ottobre si potrà acquistare Autochess, un auto battler, mentre a fine mese (il 27 agosto) ecco la seconda espansione di Control, Awe.

Ciò che sappiamo sui titoli per Ps5

Tra i giochi che sbarcheranno su Playstation 5 è stata posta molta enfasi su The Pathless: un open world non convenzionale, come conferma il direttore creativo Matt Nava sul blog di Sony, in cui una cacciatrice sfrutta la sua velocità e le sue abilità speciali per attraversare rapidamente una vasta isola. Arriverà anche Hood Outlaws and Legends (pure su Ps4), un videogame che riscrive la storia di Robin Hood. Un gioco di rapine multigiocatore che unisce combattimenti, furtività e strategia in una rivisitazione cruda e oscura – ambientata nel Medioevo - delle avventure dell’arciere. Durante lo State of Play è stato trasmesso il nuovo gameplay di Godfall, atteso in contemporanea con Playstation 5. Incuriosisce molto, invece, il titolo Temtem: combattimenti con quelle che Sony definisce “creature colorate” ma che al grande pubblico sono sembrate molto simili ai Pokemon, storica saga dei rivali Nintendo.