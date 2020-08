Playstation 5: pad e accessori Ps4 compatibili con la nuova console

Sony ha chiarito alcuni dubbi in merito alla migrazione sulla nuova piattaforma degli accessori Playstation. Dualshock 4 funzionerà solo per alcuni titoli

Uscirà entro il 2020 la nuova console di Sony, Playstation 5. E sarà possibile, secondo quanto fuoriuscito nelle ultime settimane, preordinarne una soltanto. Durante l’attesa, i video-giocatori di tutto il mondo si stanno chiedendo a più riprese quali accessori – tra controller, cuffie e altro – acquistati per Playstation 4 saranno utilizzabili anche sul prodotto di ultima generazione. Sony, almeno parzialmente, ha risposto condividendo qualche breve informazione sulla sezione Faq del sito internet dedicato.

Dualshock 4 funzionerà con i giochi per Ps5?

È questo uno dei principali dubbi che attanagliano gli appassionati di Playstation: il pad, dualshock 4, che usiamo su Ps4, sarà compatibile anche con la nuova console? La risposta non è univoca. Sony scrive che “No, non sarà compatibile”. “Crediamo – si legge - che i giochi per Playstation 5 debbano sfruttare le nuove funzionalità che stiamo apportando alla piattaforma, comprese quelle del controller wireless dualsense”. C’è però un’eccezione: sarà infatti possibile utilizzare dualshock 4 solo ed esclusivamente, riporta la casa madre, con i giochi per Playstation 4 supportati anche dalla nuova console. Questo vale anche per tutti i gamepad di terze parti prodotti su licenza ufficiale (ad esempio Nacon, Razer e Astro).

Quali periferiche per Ps4 esistenti funzioneranno su Ps5?

Le periferiche speciali, come i volanti per i giochi da corsa con licenza ufficiale e gli arcade stick saranno compatibili anche con i giochi per Playstation 5 e quelli per Ps4 supportati. Lo stesso vale per le cuffie Platinum e Gold Wireless, così come quelle di terze parti che si collegano tramite porta usb o jack audio. Sia i controller di movimento Playstation Move che il supporto di mira Playstation Vr si adatteranno alla nuova piattaforma con i giochi supportati. Playstation Camera funzionerà per i videogiochi di Playstation 5 ma soltanto utilizzando un adattatore. Fortunatamente sarà fornito senza costi aggiuntivi.