Ghost of Tsushima, successo da record in soli 10 giorni dal lancio

Ghost of Tsushima, l'ultimo colossal per la PlayStation 4, è un successo. Lo confermano i numeri legati all’attività dei giocatori pubblicati da Sony a soli 10 giorni dal lancio. Le statistiche dell'open world di Sucker Punch parlano chiaro: gli utenti in pochi giorni di disponibilità del titolo sul mercato hanno già combattuto 57,5 milioni di duelli, scattato oltre 15,5 milioni di fotografie con l’apposita modalità disponibile e trascorso in totale 810,3 anni a cavallo.

Tra i traguardi raggiunti, postati da Sony sul profilo ufficiale Twitter della console, gli utenti hanno sconfitto 139,4 milioni di nemici, composto 14,2 milioni di Haiku, suonato il flauto 28,1 milioni di volte, accarezzato 8,8 milioni di volpi, onorato 37,5 milioni di Santuari Inari e visitato 16,2 milioni di Onsen.