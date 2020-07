Ecco i videogiochi più attesi di agosto

Un ferragosto alla ricerca dell’amore perduto con le atmosfere “miyazakiane” di Eternal Hope e, dalla fine del mese, l’epico calcio “anime” di Holly e Benji con Captain Tsubasa Rise of the New Champions

Dopo gli straordinari mesi videogiocosi di giugno e luglio è probabile che i giocatori trascorrano il caldo agosto dell’estate pandemica a recuperare titoli “mainstream” o indipendenti smarriti o non finiti perchè travolti uno dall’altro, il cartaceo e delizioso Paper Mario and the Origami King , il fantascientifico “figlio di Dark Souls e Doom” intitolato Hellpoint , il geniale e strano Deadly Premonition 2 , i samurai di Ghost of Tsushima o il videogame nel videogame di Crosscode .

Insomma ci sono così tante opere interessanti, valide e divertenti che durante l’agosto, prima di ripartire lanciatissimo a settembre, il mercato videoludico sembra essersi preso una meritata vacanza. Tuttavia non è davvero così, perchè a ben vedere anche durante questo mese usciranno videogiochi che appaiono promettenti, niente di colossale come nel periodo trascorso, ma senza dubbio meritevoli di essere presi in considerazione e chissà, alla fine persino amati. Ecco quindi i videogame più interessanti di agosto .

Ci può anche essere chi sta aspettando proprio l’agosto per giocare finalmente quel capolavoro sull’odio e l’amore che è The Last of Us Parte II , uscito a giugno.

Davvero difficile non meravigliarsi e commuoversi anche solo vedendo il trailer di questo videogioco indie che arriverà per PC l’8 di agosto e prossimamente su console, una dichiarazione d’amore estetica per il cinema di Hayao Miyazaki miscelato con i ricordi delle gemme oscure di Playdead , ovvero Limbo e Inside. Eternal Hope , sviluppato da Doubehit Games, è un videogioco “platform” bidimensionale a base di enigmi che ci racconta la storia struggente di una perdita e il desiderio dell’amore che non conosce confini. Giocheremo nei panni di Tibi, un giovane che ha sepolto l’amata in una selva buia ma che non si rassegna alla sua estinzione e viaggerà tra i regni della vita e della morte per ritrovare il suo amore perduto. I panorami che si attraversano e le creature che incontriamo rimandano soprattutto alla Principessa Mononoke e al Viaggio di Chichiro: divine bestie mascherate, spiriti insondabili e magnificenti, demonietti e tanti animali in un ecosistema ostile e al contempo sorprendente.

Captain Tsubasa Rise of the New Champions ripercorre, attraverso una modalità storica, le imprese dei due calciatori seguendo la narrazione canonica dell’anime e del manga omonimo, dall’inizio della loro carriera fino ai trionfi internazionali; vi saranno implementati tutti i personaggi storici e le loro tecniche calcistiche così spettacolari da essere sovrannaturali. C’è anche una modalità di gioco detta “carriera” dove sarà possibile crearsi un proprio protagonista inedito.

Il 18 agosto arriverà per Xbox One e PC l’impressionante, per realismo, Microsoft Flight Simulator, sviluppato da Asobo, il team del notevole A Plague Tale che qui cambia completamente genere. Per PC c’è anche lo strategico Total War Troy per combattere la guerra di Troia e, attenzione, la colossale esclusiva Playstation, il post-apocalittico e robotico Horizon Zero Dawn, sarà fnalmente giocabile anche su computer dal 7 agosto.

Da segnalare la data del 27 agosto, quando uscirà il primo episodio, in esclusiva Microsoft, di Tell me Why, la nuova “serie” degli autori di Life is Strange. C’è l’affascinante Windbound, storia di naufragio e sopravvivenza, che arriverà a fine mese per tutte le console e PC, quando uscirà anche la versione rimasterizzata per Nintendo Switch di Final Fantasy Christal Chronicles, che purtoppo non supporterà la cooperativa locale ma solo quella online.

Per gli amanti dei giochi di guida potrebbe risultare imprescindibile Project Cars 3 per PC, Playstation e Xbox che sarà nei negozi il 28 di agosto.