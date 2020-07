Videogiochi: The Last of Us 2 si conferma il più venduto in Italia

Prosegue incontrastato il dominio di The Last of Us Part II , in quanto a classifiche di vendite in Italia. ll capolavoro di Naughty Dog, uscito il 19 giugno per PS4, ha subito conquistato la vetta di titolo più apprezzato dagli appassionati di videogiochi e si è attestato, così come confermato da Sony stessa, come l’esclusiva per Playstation più acclamata di sempre. E dopo il primo posto nella classifica della settimana 25 stilata puntualmente da IIDEA, l’Italian Interactive Digital Entertainment Association , ecco la conferma anche per la settimana 26 del 2020, quella che va dal 22 al 28 giugno.

La classifica aggregata

Nella classifica aggregata, che comprende tutte le console in commercio, è la PS4 a dominare, sebbene ci sia spazio per due titoli dedicati a Nintendo Switch. Dietro The Last of Us Part II, infatti, ecco la vita bucolica dei simpatici animaletti di Animal Crossing: New Horizons. Una curiosità poi riguarda la terza posizione della classifica di vendita, in cui compare la prima e unica new entry: il videogioco di simulazione automobilistica Assetto Corsa Competizione, realizzato tra l’altro dagli sviluppatori italiani di Kunos. Gli altri posti della graduatoria confermano sostanzialmente i trend recenti, con titoli inossidabili che da settimane ormai non lasciano la top ten. Primo tra questi Fifa 20, confermato al quarto posto, mentre il primo capitolo di The Last of Us (in versione Remastered) è stato trainato dalle vendite e dalla copertura mediatica del suo seguito, attestandosi alla quinta posizione. Il sesto posto è tutto di Grand Theft Auto V, sempre tra i titoli più scelti dai videogiocatori italiani, nonostante la sua uscita sul mercato risalga al 2013 e a breve, con lo sbarco su PS5, si appresti a diventare il primo titolo ad abbracciare tre diverse generazioni di console. Il settimo posto è dell’altro titolo per Switch, Minecraft, che si conferma al nono posto anche nella sua versione per Playstation. In mezzo, all’ottavo posto, ecco lo sparatutto del momento, Call of Duty: Modern Warfare, mentre l’ultimo posto della top ten è occupato da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

I titoli per Pc

Un cenno anche alla classifica dei videogiochi più venduti per personal computer. Il podio è composto da Sonic Generations Collection di Sega, che guadagna la vetta davanti a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, sparatutto tattico targato Ubisoft. Al terzo posto, invece, ecco Dark Souls III di Bandai Namco.

I titoli PS4 in arrivo

Proprio per i videogiocatori che hanno scelto Playstation, quella in corso è una settimana ricca di novità in quanto a titoli in uscita. Dal 6 al 12 luglio sono diversi i videogiochi per PS4 a sbarcare sugli scaffali. Tra i più più attesi c’è sicuramente F1 2020, insieme Sword Art Online: Alicization Lycoris. Entrambi debutteranno sul mercato videoludico venerdì 10 luglio, giorno in cui arriverà anche Bloodstained: Curse of the Moon 2. Tra le altre novità, da giovedì 9 luglio gli appassionati potranno divertirsi giocando pure a Kingdom Majestic.