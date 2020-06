Playstation Plus, annunciati i giochi gratuiti di luglio 2020

“Oggi #PlayStationPlus compie 10 anni. Festeggiamo con un gioco del mese aggiuntivo e un tema gratuito per #PS4”. Inizia così il post su Twitter con cui Playstation , come ogni mese, annuncia i titoli che i possessori dell’abbonamento a PS Plus possono scaricare gratuitamente per PS4 . Ma con qualche inaspettata sorpresa in più, ovvero un terzo titolo, rispetto ai soliti due messi a disposizione da Sony per i propri utenti, e un contenuto extra, il tutto nell’ambito delle celebrazioni del decimo anniversario dell’iniziativa che permette ai player di giocare online. Nello specifico saranno Nba 2K20, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration ed Erica, i titoli disponibili per il download gratuito, a partire dal 7 luglio e fino al 3 agosto.

Un regalo speciale

“Sono trascorsi 10 anni dalla presentazione mondiale di PlayStation Plus il 29 giugno 2010 e desideriamo ringraziare di cuore tutti i fan per aver supportato PS Plus nell’ultimo decennio”, scrive Nick Maguire, General Manager Global Store Services, sul sito ufficiale di Playstation. “Sono stati anni memorabili, in cui abbiamo permesso ai gamer di entrare in contatto e abbiamo fornito ai membri l’accesso a contenuti coinvolgenti e a sconti esclusivi. Senza i nostri fan non saremmo potuti arrivare qui, quindi, per ringraziarvi, abbiamo deciso di rendere ancora più speciale l’annuncio dei prossimi giochi del mese aggiungendo un titolo in più alla nostra incredibile selezione”.

I titoli di luglio 2020

I titoli scelti da Sony, per luglio 2020, potrebbero non deludere le aspettative. Si parte con Nba 2k20, il videogioco legato alla pallacanestro forse più apprezzato di tutti. Pubblicato da 2k nel settembre del 2019, il titolo aveva di recente conquistato la vetta tra i più acquistati in Italia, anche grazie ad una serie di sconti che lo avevano riguardato. Ora, grazie anche ad un motore di movimento potenziato con stili esclusivi, controlli di tiro avanzati, un nuovo sistema per i dribbling con palleggio tra le gambe, contrasti senza palla perfezionati e un nuovo gioco difensivo di studio e reazione, gli appassionati del basket a stelle e strisce potranno rivivere su console le emozioni che sa regalare il più amato e seguito campionato della palla a spicchi. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, invece, Lara Croft, uno dei personaggi videoludici più iconici di sempre, scopre un antico mistero che la fa cadere nel mirino di una spietata organizzazione, chiamata Trinity. Mentre cerca di arrivare ad un ambito reperto prima di questa organizzazione, gli indizi la condurranno alla scoperta del mito della città perduta di Kitezh. Obiettivo per Lara sarà quello di raggiungere la città perduta e i suoi segreti nascosti prima della Trinity, all’interno di un’emozionante spedizione nella Siberia. Infine, il titolo bonus, Erica. “Questa avvincente esperienza cinematografica unisce i valori di produzione hollywoodiani a un’azione di gioco tattile estremamente coinvolgente. Gioca nei panni di Erica, una coraggiosa giovane donna funestata da incubi sull’omicidio del padre. Quando gli eventi traumatici che ti hanno tormentata da bambina tornano a galla insieme a dei macabri nuovi indizi, tocca a te scoprire la terribile verità che si cela dietro questa devastante tragedia. Ogni scelta che fai influenza lo sviluppo del gioco, con più finali che ti aspettano alla fine della emozionante narrazione a bivi”, è la spiegazione di Sony rispetto alla trama di gioco.

Altri due regali

Oltre a questo, Sony ha voluto fare di più. Verrà infatti rilasciato un tema per PS4 gratuito per festeggiare i 10 anni di PS Plus. Il tema sarà disponibile sul PS Store per un periodo di tempo limitato e per chi non ha provato il multigiocatore online di PS Plus, il servizio sarà disponibile gratuitamente per un weekend a partire dalle 00:01 del 4 luglio alle 23:59 del 5 luglio.